第16號提案要恢復平權 民調落後

第16號提案目前民調落後。(圖取自網路)

今年5月佛洛伊德遇害後，種族正義運動的支持浪潮似乎並未轉換成為加州 選票。儘管加州第16號提案宣稱要解決族裔不平等，但提案民調 支持率落後，各界對相關種族不平等議題的主張不同調。

提案支持者起初認為，第16號提案將恢復公立大學錄取與政府聘任等平權行動，黑人佛洛伊德之死，可讓過去系統性種族主義壓制美國黑人和棕色人種的論點，導向加州人更為開放。但是，提案也推翻了1996年加州選民通過的族裔與性別優先禁令。

「加州公共政策研究中心」(Public Policy Institute of California)21日晚間公布民調指出，半數選民反對第16號提案，有37%支持、12%選民仍未決定支持提案與否。

即使贊成與反對的差距相當接近，此景也非立法人士6月提案時預想的狀況。當時他們詢問加州人，是否認為憲法剝奪允許更多黑人與棕色人種學生進入加大與州大的權益，並協助更多非白人企業獲得政府合約。民調顯示，加州人同意公共政策研究中心7月調查，近70%受調者支持「黑人的命也是命 」(Black Lives Matter)行動。

第16號提案面臨挑戰。即使它已獲得民主黨領袖包括加州州長紐森、參議員賀錦麗、以及一向傾於保守立場的加州商會支持。部分挑戰來自於選民認為，第16號提案的內容令人困惑。選舉研究公司「拉丁裔決定」(Latino Decisions)所做民調顯示，只39%受訪者了解提案將恢復平權，32%認為提案將阻擋特定族裔被任用，29%表示不明白提案真正立意所在。