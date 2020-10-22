Balboa Park捷運站 將蓋131套可負擔屋

Balboa Park捷運站將蓋可負擔住房。右三為市議員安世輝。（記者李晗 / 攝影）

舊金山 的Balboa Park捷運 車站，將會啟動一項新的可負擔住房項目，屆時將建成131套新的公屋，惠及中低收入 家庭。

10月21日，市長布里德（London Breed）、該區市議員安世輝（Ahsha Safai）以及眾多社區團體代表出席虛擬的動土儀式。布里德說，推動可負擔住房的建設項目，對於全市的經濟恢復至關重要。她強調在這個社區內新的住房並不多，同時新的住房也將能夠為這個區域帶來新的工作機會，讓人們回到工作崗位上。

這個住房項目將會是100%可負擔住房，沒有市場價的房屋出售。根據設計，這棟公寓樓將會有九層，房型包括有Studio、一睡房、兩睡房和三睡房等不同類型。收入中位數的40%、50%、75%和104%的不同收入水平的人士都可以申請，而居住在附近的居民，可享優先權。

該住房建案的具體地址位於Geneva和San Jose街的交界處，原本是交通局的一處停車場空地，位於Balboa Park捷運站建築馬路對面。Balboa Park位於英格賽（Ingleside）區域，是灣區捷運在舊金山市內的最南端的一站，下一站即是德利市（Daly City）。

市議員安世輝說，非常驕傲能夠將這131套可負擔住房帶入選區內，讓工薪階層人士，比如清潔工、教師、護士能夠留在舊金山。

現在這個空地被市府徵用，作為專供住在露營車（RV）內的遊民使用的停車場，停了大約30個露營車。預計在遊民停車場明年1月屆滿之後，將會開始建設住房，預計在2023年完工。該住房的開發商是非盈利開發商機構米慎住房發展公司（Mission Housing Development Corporation）。