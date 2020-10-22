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胡佛資深研究員：無論誰當選總統 須與國際合作抗中

記者江碩涵／史丹福報導
史丹福大學胡佛研究院資深研究員麥馬斯特（Lt. Gen. H.R. McMaster）。（胡佛研究院提供）
史丹福大學胡佛研究院資深研究員麥馬斯特（Lt. Gen. H.R. McMaster）。（胡佛研究院提供）

史丹福大學胡佛研究院資深研究員麥馬斯特（Lt. Gen. H.R. McMaster）表示，中國大陸將是美國面臨的最大的國家安全威脅，無論總統大選最後誰勝出，未來都必須加強國際協調與合作關係，以遏止野心勃勃且具侵略性的中國大陸。

麥馬斯特曾經擔任川普政府的第二任國家安全顧問。他說，自從1990年代以來，中國大陸的軍費開銷增加了八倍，這也是歷史上和平時期軍備建設金額最高的紀錄，中國大陸也更為積極的推動獨裁式的重商主義。

他表示，這不僅是美中之間的問題，這也是世界自由的問題，如果世界上大的經濟體能夠共同努力，對抗中國大陸的經濟侵略以及物質侵略，至少自由主義的世界可以說服自己走更長的路，同時向中國國家主席習近平表明，他的激進策略是沒有用的。

自從美中貿易關係日益崩潰以來，川普政府認為中國大陸侵犯了智慧財產權以及充滿了不正當的貿易行為，再加上2020年的新冠病毒疫情影響，使得川普政府對中國大陸的態度變得更加強硬，並直言譴責。

民主黨總統候選人白登曾表示，他當選後將與盟國更加緊密，並且說過他的政治生涯中，他與習近平交涉的時間比其他世界領袖都還要多，白登批評川普缺乏這種經驗。但白登也表示了對中國越來越強硬的批評態度。

麥馬斯特表示，無論如何，中國大陸都將成為美國最大的國家安全威脅，而明年即將上任的新總統不管是誰，都一定要加強國際協調與合作，尋求國際社會的幫助，共同遏止一個更加野心勃勃、更具侵略性的中國大陸政府。

中國 川普 白登

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