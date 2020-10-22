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聖昆丁監獄曾爆嚴重疫情 法院令囚犯減半

編譯組／聖昆丁21日電
法院下令將聖昆丁監獄囚犯人數減少一半。（Getty Images）
法院下令將聖昆丁監獄囚犯人數減少一半。（Getty Images）

加州一上訴法院砲轟，聖昆丁監獄（San Quentin Prison）爆發造成29死的嚴重新冠疫情，是加州懲教廳（California Department of Correction and Rehabilitation，簡稱CDCR）「蓄意忽視」的結果，因此下令將聖昆丁囚犯人數減少一半。然而，這項將聖昆丁囚犯轉移到加州其他監獄的命令，似乎正是造成聖昆丁爆發嚴重疫情的原因。

第一地方上訴法院（First District Appellate Court）表示，CDCR 5月將當時疫情最嚴重的溪口（Chino）加州男子監獄（California Institution for Men）囚犯轉移到聖昆丁，導致發生加州懲教史上最嚴重的傳染病疫情，使將近3000人染疫、28名囚犯和一名獄警死亡。

第一地方上訴法院下令將聖昆丁監獄囚犯人數減少為1775人（6月時人數為3547人），鼓勵透過釋放部分囚犯、採用釋放60歲以上囚犯的新機制、轉移囚犯，來減少監獄人口。

法院表示，CDCR可以將聖昆丁囚犯轉移到其他「能提供必要身體距離」的監獄，並實施其他措施防止病毒傳播。法院還命令CDCR將假釋資格擴大到60歲以上的無期徒刑囚犯，鑑於這個年齡層的囚犯犯罪率明顯下降，即使是暴力犯。

面對第一地方上訴法院的命令，CDCR發言人席瑪斯（Dana Simas）表示，他們尊重法院的判決，已經在商討下一步該怎麼做。據了解，第一地方上訴法院的決定可上訴到加州最高法院。

席瑪斯說：「CDCR已經採取大規模的應對措施，自3月以來已經釋放了2萬2000多人，目前的監獄人口為有史以來最低，仍染有病毒的人數也是自5月以來最低。」

CDCR 14日公布一份報告，指出加州目前監獄人口約8000人，仍超過當初設計的容納量。

加州安全與正義（Californians for Safety and Justice）常務理事喬登（Jay Jordan）說：「我希望CDCR能將眼光放遠，我們不想看到囚犯被轉移，因為這正是聖昆丁變成病毒培養皿的原因。」

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