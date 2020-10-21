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灣區第1個 金山疫情降為最小傳播層 非必要辦公室27日起25%重開

記者黃少華／舊金山報導
舊金山非必要行業辦公室將從10月27日起以25%容量重開。（Getty Images）
舊金山非必要行業辦公室將從10月27日起以25%容量重開。（Getty Images）

加州代理衛生總監潘靄醫師（Dr. Erica Pan）20日在疫情簡報會上宣布，當天更新的「加州更安全經濟藍圖」上，舊金山由第三層「適度傳播」（橙色）調降至第四層「最小傳播」，也成為灣區首個進入黃色層的縣。

加州代理衛生總監潘靄醫師表示，加州在緩慢而嚴格的重開方向上取得全面進展。（州府直...
加州代理衛生總監潘靄醫師表示，加州在緩慢而嚴格的重開方向上取得全面進展。（州府直播視頻截圖）

舊金山市長布里德（London Breed）和公共衛生局局長考法克斯（Grant Colfax）宣布，市府將繼續有節制地重開經濟。

10月27日，舊金山公共衛生局將發布最終的衛生和安全指南，並從當天起以有限的容量重開「非必要」辦公室，還將重開室內攀岩等其它業務和活動。此外，市府更新了未來幾周的重開時間表。

一、從10月27日起新一輪重開

非必要辦公室：非必要辦公室可用25%的容量重開。只要空間允許員工保持社交距離，員工少於20人的辦公室可以超過25%的容量重開，但須滿足特定的通風指南。雇主必須每天對辦公室員工進行檢查。如果舊金山病例於27日重開後至少30天內保持穩定或繼續改善，市府考慮將辦公室容量進一步擴大到50%。

室內攀岩牆：健身中心內的攀岩牆可以重開，容量為25%，並需要具體的衛生和人員配備方案。所有人必須始終佩戴面罩。

10月27日起其他擴大商業活動容量的項目：

•健身中心可將室內容量提高到25%，但排除有氧運動或有氧課程；

•一些室內個人護理服務，可有限度去除臉部覆蓋物，包括美容師提供的服務、皮膚護理；

•高等教育機構可將戶外課程人數增加到25人（包括教師），並請求2小時室內課程的例外情况。

二、從11月3日起下一輪重開

新增商業活動：

•室內游泳池；

•室內保齡球館；

•室內健身中心，包括酒店內的健身中心，可開放更衣室和淋浴設施。

擴大商業活動容：

•餐廳，包括飯店、購物中心和博物館內的餐廳，可將室內容量增至50%，最多可容納200人，每桌座位最長用餐時間為3小時；

•室內宗教活動擴大至50%，最多容納200人；

•戶外宗教活動或政治抗議擴大至300人，並要求戴口罩和保持社交距離；

•室內博物館、動物園和水族館的容量提高至50%；

•電影院容量增至50%，最多200人；

•允許部分現場表演，最多有六名演員在同一空間參演；

•電影製作擴大至室內，允許根據指導方針去除臉部覆蓋物，並可將戶外製作擴大至50人。

三、11月中旬後新一輪重開計畫

不提供食物的酒吧可重開，進行戶外經營，將制定具體的衛生和安全規定。

正在進行的學校重開，包括114所私立、教區或特許學校申請恢復面對面教學。近92所學校提交申請，其中56所學校獲准重開校園。所有舊金山學校必須達到加州和舊金山衛生局要求的最低標準，才能恢復實體課。

舊金山 健身 加州

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