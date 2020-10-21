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若進入最小傳播層 加州可重開主題樂園、戶外體育場

記者黃少華／沙加緬度報導
遊客仍需等待較長一段時期才有望重回好萊塢環球影城。（記者黃少華／攝影）
遊客仍需等待較長一段時期才有望重回好萊塢環球影城。（記者黃少華／攝影）

加州衛生與公共服務廳廳長加利（Mark Ghaly）20日舉行疫情簡報會，宣布主題樂園和戶外體育場館的重開指導方針。他表示，只要所處的縣被調降至「加州更安全經濟藍圖」的第四層，也就是「最小傳播」（黃色），主題樂園就可重開。

最受人關注的迪士尼樂園所在的橙縣，目前處於第二層「實質性傳播」（紅色）；好萊塢環球影城所處的洛杉磯縣，仍處於第一層「廣泛傳播」（紫色），兩大園區距重開還有漫長的路要走。

容量在1萬5000人或以下的規模較小主題樂園，所在縣只要進入第三層「適度傳播」（橙色），就可重開，容量需要限制在25%或500人，以較少者為准。門票銷售將僅限於主題公園同縣居民。

橙縣衛生局局長Clayton Chau說：「我認為，橙縣可以期待明年夏天降到黃色層。」

加利認為主題樂園重開必須執行嚴格的指導方針。（州府直播視頻截圖）
加利認為主題樂園重開必須執行嚴格的指導方針。（州府直播視頻截圖）

根據加利發布的新重開指導方針，所有主題樂園重開後，需要遵守以下指導方針：

•遊客容量限制在25%以內；

•必須實行預約制度，並提前對顧客進行症狀篩查，在整個園區，除了吃飯或喝水外，其餘時間必須戴口罩；

•室內餐飲設施顧客容量也必須限制在25%以內。

加利補充說，更嚴格規定是針對大型主題樂園而製定的，因為這些景點將吸引大量外來遊客聚集。他也承認，在這一指導方針之下，沒有辦法知道主要的大型主題樂園何時能够重開，因為這一決定將取決於全加州範圍內的「新冠病毒」 疫情形勢。

加利說：「我們可以一起努力，盡可能减少病毒在各縣的傳播，除此沒有別的路。我們不知道什麼時候能做到，但我們知道該怎麼做。我們已經證明可以負責任地重開，世界各地的主題公園也都在這樣做。」

州府還將允許在橙色層縣舉行有球迷進場的職業體育戶外賽事，但人數限制在20%，黃色層的縣允許容量為25%。門票銷售將限制體育場半徑120英哩範圍內的球迷，須提前購票，執行指定座位規定，進場需要戴口罩。

不過，州府關於主題樂園的決定，引發了業者反彈。

迪士尼度假村總裁波特羅克（Ken Potrock）發表聲明：「加州繼續無視事實，強行制定武斷的指導方針。這些方針是行不通的。州府對我們的標準，與其它重開企業和公營設施有很大不同。我們希望讓人們重返工作崗位，但這些指導方針將使我們在可預見的未來繼續關閉，迫使更多人失業，小型家族企業不可避免地將倒閉，對社區造成不可挽回的破壞。」

主題樂園 加州 橙縣

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