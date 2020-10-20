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亞裔社區線上記者會 反22號提案、挺15號提案

記者黃少華／舊金山報導
與會代表認為加州選民能用手中選票，為亞裔社區帶來更公平的環境和更豐富的資源。（記者會視頻截圖）
與會代表認為加州選民能用手中選票，為亞裔社區帶來更公平的環境和更豐富的資源。（記者會視頻截圖）

多個亞太裔（AAPI）社區組織代表19日出席線上記者會，反對加州22號提案，並支持加州15號提案。

加州22號提案由交通網路公司Uber和Lyft提出，意在改革AB 5號法案，仍舊將零工（gig workers）司機定為「獨立承包商」而非「僱員」，但為零工司機提供一些以前沒有的補償，比如略高於加州最低時薪標準的薪酬和健保福利等。

聖他克魯茲加大社會轉型研究所最近的研究顯示，舊金山三分之一的司機是亞裔，而56%的零工司機是移民

已經做了三年多零工司機的日裔居民小川聖人表示，22號提案會傷害零工司機，其中大多數是有色人種和移民。疫情大流行期間，亞太裔面臨著很高的COVID-19感染率和死亡率問題。

華裔Uber司機Jing Xiao也是華人進步會會員。他認為，所有工人都應該得到基本保護，以保證家庭和社區的安全，而不必在繼續開車掙錢養家和停止開車以保護家人安全之間二選一。

同時為Lyft和Uber工作的梅加（John Meijia）說：「22號提案會讓我和其他司機失去保障。我們需要讓企業承擔責任，讓員工的重要高於利潤。」

另一方面，加州15號提案要求價值超過300萬元的商業和工業房地產，不再受限於1978年加州13號提案，而是按照當前市值繳稅，為地方政府和學校分別籌措65億元及115億元的新資金。

與會代表認為，15號提案每年將為社區和學校帶來近120億元，而不新增租客、業主和小商業者的稅收。

韓裔的APALA National執行董事會成員兼SEIU 1021工會副主席Yeon Park指出，作為阿拉米達縣精神衛生服務提供者，她知道15號提案將為解決遊民問題、減少精神衛生服務方面的差距帶來不少基礎設施，還將通過堵住大公司的避稅漏洞，為小商業創造公平競爭環境。

沙加緬度州立大學學生艾奧圖盧（Isaiah Aiotolu）、蘇拉諾縣委利賀（Vallejo）聯合學區的菲律賓裔教師平權領袖莫拉（Lilibeth Mora）、屋崙教協成員蘭德爾（Mara Randle）均認為，15號提案對促進教育公平有重要作用。

加州 移民 Lyft

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