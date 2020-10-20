中國軍人宋琛簽證造假案 取消宵禁、電子監控

宋琛居家軟禁期間宵禁（curfew）取消，並解除電子監控。（取自起訴文書）

史丹福大學的中國 籍訪問學者宋琛（Song Chen）被控簽證 造假、隱瞞與解放軍關聯的案件，19日在北加州聯邦法庭召開審前會議。

法官金莎麗（Sallie Kim）同意律師建議，在宋琛居家軟禁（home detention）期間，取消對她的宵禁 （curfew），並解除電子監控。宋琛外出探訪親友時，需提前獲得審前服務部門批准。

美國逮捕四名中國籍人士，指控四人犯下簽證欺詐，引起關注，宋琛是其中之一。聯邦調查部門認為，她以J-1訪問學者簽證入境，在史丹福從事重症肌無力研究。申請簽證時表明自己不是現役解放軍軍人，但實際受僱於解放軍空軍總醫院，和空軍軍醫大學有隸屬關係。

辯護律師司萬森（Ed Swanson）說，宋琛居家軟禁完全遵守要求。她現在受到電子監控，晚8時到次日早上6時宵禁，還有其他限制和報告行蹤要求。「她沒違反宵禁規則、電子監控或旅行限制。希望結束電子監控。監控器影響她的生活。她不能舒服的外出或鍛鍊身體，鄰居看到會有疑問，她希望鄰居沒有這種疑惑。」

司萬森說：「審前服務同意取消電子監控。他們要求將保釋抵押從10萬增加到25萬，我們也同意。第三方監護人房產可抵押到25萬。」

審前服務部門表示若抵押金提高，同意取消電子監控，「宋琛居家監禁期間沒任何問題，監護人非常配合。每次我聯繫都接電話，溝通及時。」

聯邦檢察官金斯利（Ben Kingsley）認同，認為增加保釋金可能比電子監控更有利。權衡三方意見，法官金莎麗取消宋琛的電子監控設備。

司萬森早前表示希望取消對宋琛的宵禁。因為她姑媽和姑父不住一起，住得較遠。宋琛有時要和姑媽一起去看望姑父和吃飯，「取消宵禁，宋琛會通知預審部門，得到許可再外出。我覺得這種外出很少見，宋琛能遵守規則。」

金斯利反對取消宵禁。他表示，政府擔憂宋琛逃跑，宵禁限制外逃能力。「令人放心的是，第三方監護人反應迅速。即使沒有電子監控，我也希望審前服務部門可聯繫到監護人，確保宋琛在居家軟禁。我不反對她個別情況下外出。但現在有疫情，不知道她在晚上8時到早上6時原本宵禁時段，出門幹什麼？」

法官金莎麗同意律師建議，「我相信審前部門會贊同取消宵禁，只要提前批准宋琛晚上外出就行。」