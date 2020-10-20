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人口普查局：疫情讓加州中產階級「勉強餬口」都難

編譯組／灣區19日電
新冠疫情讓加州中產階級連「勉強餬口」都難。(圖取自網路)
新冠疫情讓加州中產階級連「勉強餬口」都難。(圖取自網路)

新冠疫情大流行以來，加州仍計有166位億萬富翁、總資產超過2350億元。同時，這個黃金州也是全美貧窮率最高的地方。人口普查局最近分析，加州生活費調整後的貧窮率為17.2%，中產階級連勉強生存都難。

一名沙加緬度老師在新冠疫情三個月後，收到學校通知，將原本6萬多元的教師薪水減少近7%。

因為無法負擔租金，她已搬回桑尼維爾父母的家。根據2017年數據，桑尼維爾家庭收入中位數為13萬4234元、租金中位數為2390元。她的收入稍低於美國家庭收入中位數，雖沒有因為疫情而失去工作，但無法在財務上自主生存。

這就是加州富人與窮人的經濟斷層，許多中等收入工作者遇到疫情大流行，也代表著「勉強餬口」(Barely making it)的終點。另一名收入近6萬5000元的高中老師，則正在考慮兼職。其他一些失去工作者，則轉為低薪或半職，以避免失業。專家擔憂，除貧窮壓力增加外，加州正在萎縮的中產階級也在新冠疫情期間遭到重擊。

柏克萊加大勞工經濟學家艾雷格瑞托(Dr. Sylvia Allegretto)表示，加州已可見到中產階級的空洞化，這將危害家庭，會有更多糧食不足與被趕出房屋的情況發生。

加州就業發展局公布資料顯示，3月以來，有四分之一加州人申請失業救濟，8月失業率11.4%，仍高於全美其他地區3%。一些人找到新工作，但工作機會成長緩慢，許多人轉到就業市場的低薪工作，通常沒有職涯前景。3-7月間，加州人每周失業金中位數為339元，相當於每年收入不到2萬元，許多人可能無法不工作。

灣區以矽谷科技大公司林立聞名，同時有無家可歸危機。夾在兩者之間的中產階級也未減少，教師、藝術家、服務生與零工命運未卜。

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