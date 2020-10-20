灣區9縣新冠疫情 19日新增896例、7死

根據灣區舊金山 紀事報（San Francisco Chronicle）統計，灣區19日新冠肺炎 單日新增確診病例共896例，包括聖他克拉拉縣303例，阿拉米達縣279例，康曲柯士達縣57例，舊金山36例，聖馬刁縣75例，蘇拉諾縣108例，馬連縣11例和納巴縣37例。蘇諾瑪縣19日沒有通報病例。

灣區19日新冠肺炎單日新增死亡人數為7人，包括聖他克拉拉縣5人和康曲柯士達縣2人。

截至19日下午5時，灣區累計確診數為10萬9621例，死亡1650例，加州累計確診數為87萬9480例，死亡1萬6990例，全美累計確診數為821萬零867例，死亡22萬零95例。

以下是灣區各縣19日的病例統計：

聖他克拉拉縣，23355（378死）

阿拉米達縣，22738（433死）

康曲柯士達縣，18214（236死）

舊金山，11901（133死）

聖馬刁縣，10818（157死）

蘇諾瑪縣，8810（129死）

蘇拉諾縣，7117（74死）

馬連縣，4791（96死）

納巴縣，1888（14死）