紅旗警報發布 灣區部分地區恐再停電

太平洋瓦電表示，灣區部分地區本周可能停電。（Getty Images）

有鑑於氣象預測灣區 本周將吹起強風，太平洋瓦電（PG&E）預告，可能從21日起在灣區和其他地區採取預防性停電措施。

太平洋瓦電的停電計畫依可能性分四級，19日上午將北加州 停電可能性從「輕微提高」（elevated）升為「密切觀察」（watch），意味很有可能進行停電，但停電主要針對火災高風險地區，包括北灣山區、康曲柯士達縣戴亞布洛山區（Mount Diablo）、沙加緬度谷北度（Northern Sacramento Valley）和相鄰高地、80號公路以北的塞拉內華達山脈（Sierra Nevada）。

國家氣象局18日對灣區發布有效期從19日晚上11時到21日上午8時的紅旗警報（red flag），他們正在密切監視北灣山區和戴亞布洛山區的情況，如果本周稍後出現強風，他們會延長紅旗警報的時間。

洛杉磯加大氣候科學家史威恩（Daniel Swain）推文警告，北加 州本周將出現的三股強勁離岸風可能提高火災風險，因為植被已再次達到接近紀錄的乾旱程度。氣象局也指出，納巴縣、蘇諾瑪縣東北部、聖他羅莎到沙加緬度的高地，是火災風險最高的地區。