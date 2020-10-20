超低貸款利率誘因 上市房屋減少 灣區買家瘋搶

灣區買家以驚人速度搶購不斷減少的上市房屋。(圖取自網路)

灣區 房地產市場9月份仍持續復甦，買家因超低貸款 利率優勢，快速搶購不斷減少的上市房屋。根據加州 房地產經紀人協會19日公布的最新報告，灣區9月單戶住宅房屋中價位為106萬元，比8月份下跌0.7%，但比去年同期提高20.5%。

整個加州房屋中價位則是連續第四個月創新紀錄、上升至60萬5680元，比8月增加0.8%，比去年9月上升17.6%。值得房屋買家注意的是，加州9月份單戶房屋售出所需天數降至11天，是協會自1982年以來最低紀錄，比去年同期的24天大幅減少。灣區9月份房屋上市天數減少至13天，比8月的15天減少，也少於2019年9月的23天。

協會副首席經濟學家李維(Jordan Levine)表示，買家需求強勁，從灣區貸款申請數量來看，未出售庫存房屋數目減少。這個情況推動銷售反彈，但也讓房市更具競爭力。房屋銷售快速，對買家而言，沒有太多庫存可選擇。

無法旅行的購房者增加了買度假屋意願，這些買家通常可以遠端工作。南太浩湖房屋9月銷售比去年增加105.4%。超低房貸利率與房屋供不應求情況，刺激房價上漲，尤其是價格較低房源。全加州低於100萬元房屋數量，比去年同期減少56%、100-300萬元房屋減少30.4%、300萬以上房屋減少19.4%。

房產經紀人指出，許多舊金山買家過去一直租屋，但新冠疫情促使他們重新評估生活與優先選項，尋找更多居住空間，兼顧工作環境並提供家中幼兒更多空間。其中，屋崙今年房市火熱，儘管公寓銷售比單戶房冷清，但可見到大量居民自舊金山遷入，人們需要更多空間，無論是戶外或室內可做第二個辦公室的空間。

不過，新冠疫情期間居家防疫、商業停擺，影響到低收入租屋和租賃市場，降低一些投資人購買低端物業以對外出租的意願，也為公寓價格疲弱原因。