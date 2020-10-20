我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

復工的故事／超前部署+防疫到位 餐廳賺錢 員工拿獎

投票／福斯新聞取得白登之子簽名文件 疑為電郵門新事證

全美第3高 加州染疫死亡 逼近1.7萬人

編譯組／綜合報導
加州新冠肺炎死亡人數逼近1萬7000人。（洛杉磯時報）
加州新冠肺炎死亡人數逼近1萬7000人。（洛杉磯時報）

儘管過去幾個月，加州新冠肺炎死亡人數急劇下降，但該州因新冠肺炎死亡人數已成為全美第三高，近1萬7000人，僅次於紐約州與德州。但好消息是病毒傳播在加州趨向穩定。

就在加州州長紐森（Gavin Newsom）下令進行居家避疫七個月後，官員和居民都希望在恢復正常生活的同時，也能與疫情取得平衡，不少民眾擔心若重啟經濟速度過快，一旦疫情上升，會迫使民眾再次退回到嚴格限制上。

紐森說，進入冬季，更多人在室內，這是顯而易見令人擔憂的情況，特別是進入萬聖節和聖誕節假期，這種季節性慶祝活動，有更多家庭彼此間進行互動，可能使疫情更加惡化。

根據洛杉磯時報彙整數據，按人口進行調整後，加州在全國範圍內，因新冠肺炎死亡的數據處於中間值。另外16個州，每10萬居民新冠肺炎死亡人數均超過加州，包括北達科他州、羅德島州、路易斯安那州和愛德華州等。

上周，加州平均每日有57人因新冠肺炎死亡，與7月下旬和8月初每日超過150人死亡下降甚多。19日數據顯示，隨著全球確診病例突破4000萬，加州病例數持續領先於全美，超過87萬5000人。

也有跡象表明，該病毒已在加州趨於穩定。加州七日平均新增病例數，已降至3000以下，檢測陽性率在過去兩周，也處於相對較低的2.5%。根據洛杉磯時報數據顯示，這是自6月中以來，七日平均確診率首次低於3000。

過去14天內，住院人數減少4%，加護病房人數從681降至660人，下降3%，但上周，上述兩個數字都有上升趨勢。

加州 新冠肺炎 疫情

上一則

第3場總統辯論 華人義工團隊「加州陽光音符」同步翻譯

下一則

灣區返校學童染疫少 專家稱可全面重開 半數家長仍擔憂

延伸閱讀

加州年底前 可望獲200萬劑新冠疫苗

加州年底前 可望獲200萬劑新冠疫苗
加州疫情趨緩 1.7萬人死於新冠 僅次紐約、德州

加州疫情趨緩 1.7萬人死於新冠 僅次紐約、德州

加州公布新冠疫苗接種計畫 首批今年底開始

加州公布新冠疫苗接種計畫 首批今年底開始
加州不像其他州病例激增 專家：人人戴口罩奏效

加州不像其他州病例激增 專家：人人戴口罩奏效
州長紐森警務改革 限制對示威者使用武力

州長紐森警務改革 限制對示威者使用武力
加州9成新冠受測者 48小時內可知結果

加州9成新冠受測者 48小時內可知結果

熱門新聞

房主的兒子談及事件，在鏡頭前哭泣。（電視新聞截圖）

華人房東遇租霸 被迫搬離自家

2020-10-15 03:14
回到廣州白雲國際機場之後，Cherry排隊等候進行核酸檢測。（圖片由Cherry提供）

華人從舊金山飛回廣州 隔離14天真難熬

2020-10-13 11:23
何宜中總笑臉迎人、喜歡熱鬧。（藍淑惠提供）

寧記麻辣老闆56歲心肌梗塞猝逝 16日網上追悼

2020-10-15 03:24
蓋茲表示，到2021年夏天，如果疫苗進展順利，有足夠的供應，公眾生活將開始回歸正常，甚至可以恢復一些體育賽事，讓觀眾入場觀看。（記者劉先進／翻攝）

與NBA柯瑞對談 比爾蓋茲：明夏若疫苗充足 生活能正常

2020-10-14 23:12
法官駁回驗血公司Theranos創辦人荷姆斯為擺脫罪名提出的所有動議。（Getty Images）

矽谷最大騙案 女被告謀翻盤受挫

2020-10-15 15:48
舊金山目的疫情，與全美和歐洲的大城市相比，都顯得控制成功，特別是確診率下降至超低的1%，遠遠勝過其他地方。圖為舊金山一家餐館的戶外就餐區，戶外進餐仍然只限25%開放。(Getty Images)

金山確診率1% 抗疫成功 遠勝歐洲 獨步全美

2020-10-17 00:37

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
移民家族8人染疫亡 醫療費欠百萬 美國夢成噩夢

移民家族8人染疫亡 醫療費欠百萬 美國夢成噩夢
以為鏡頭關了 「紐約客」作家視訊會議自慰 被炒了

以為鏡頭關了 「紐約客」作家視訊會議自慰 被炒了
勸阻勿在地鐵內吸大麻 亞裔老婦被推下鐵軌

勸阻勿在地鐵內吸大麻 亞裔老婦被推下鐵軌
太激烈！憂總統大選日抗議再現 華裔紐約客欲逃離

太激烈！憂總統大選日抗議再現 華裔紐約客欲逃離
川白終場辯論 對手回答問題時 另1人「麥克風消音」

川白終場辯論 對手回答問題時 另1人「麥克風消音」