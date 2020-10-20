舊金山亞裔染疫死亡率高？衛局駁斥

今日美國報導舊金山亞裔新冠死亡率驚人，舊金山衛生局提出反駁。（Getty Images）

今日美國（USA Today）18日報導，舊金山 死於新冠肺炎（COVID-19）的病例中以亞裔 為最多，報導認為種族歧視是主要原因。對此說法，舊金山衛生局19日提出了反駁。

今日美國這篇報導從舊金山華裔榮曼蒂（ Mandy Rong，音譯）12歲女兒染上新冠肺炎展開。報導表示，榮曼蒂與女兒和其父母居住在華埠一個只有80平方呎、沒有窗戶的散房公寓，這裡的浴室和廚房是住客共用，正好是新冠病毒傳播的溫床。

報導指出，舊金山死於新冠肺炎的亞裔占全市死亡病例的38%，為各族裔中最高，檢測 呈陽性的比例為12%，但專家擔心，亞裔感染病毒的實際比例可能遠遠超過這個數字。今日美國認為，這是由於數十年來美國視亞裔為模範族裔產生的副作用，導致亞裔社區的住房、就業和健康問題被長期忽略。

報導表示，舊金山大多數亞裔在疫情期間並未收到相關的母語訊息，包括檢測、安全注意事項、住房和其他重要的醫療服務，事實上，亞裔社區原本就處於難以獲得全面醫療服務、必須在疫情期間繼續從事必要性工作，和面對反亞裔仇恨犯罪的窘境。

非牟利組織亞太社區衛生組織協會（Association of Asian Pacific Community Health Organizations）董事卡巴列羅（Jeffrey Caballero）說：「我們感覺亞裔社區似乎已經死了很多人，高死亡率意味著，他們接受檢測的人可能太少，或染病後等待太久才就醫。」

不過，舊金山衛生局認為今日美國的報導有誤導之嫌，並提出反駁。

舊金山衛生局指出，舊金山到目前為止死於新冠肺炎的人數共為123人，其中50人為亞裔，比例為38%，與亞裔在舊金山的人口比例33.9%接近，而且，這些死亡的亞裔大都是60歲以上、有潛在健康問題的長者，本來就是會引發併發症的高危險群，也是衛生局主要關心的弱勢群體。

衛生局還指出，到目前為止，舊金山已經有60萬2896位居民接受過檢測，其中27%為亞裔，與亞裔的人口比例相若，這個數字確實偏低，但亞裔檢測陽性率僅1.6%，比舊金山整體檢測陽性率2.4%要低。和灣區其他縣相比，舊金山亞裔的檢測陽性率為最低，死亡率也較低。