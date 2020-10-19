選情熱 舊金山23%選民已投票 波洛西赴華埠郵寄選票

作為舊金山選民的國會議長波洛西，在華埠郵寄選票。（波洛西推特）

今年選舉選民的投票 熱情高漲，目前舊金山 選務處共計已經收回超過12萬張的選票，佔全市的註冊選民人數的23%。也就是在距離選舉還有兩周時間之際，已經有接近四分之一的選民完成了投票。

身為舊金山的選民的聯邦眾議院議長波洛西（Nancy Pelosi）日前也特別現身華埠 的郵局，郵寄自己的選票。

金山選務處中文發言人李懿莊說，這12萬張票都是郵寄選票或者是選民自行前往市政廳（City Hall）外的票站中心投遞的。目前全市只有市政廳外的一個票站中心可以投遞選票，但是10月31日起，全市11區內都會設置一個票站中心給附近居民投遞，外加市政廳。

屆時全市票站的地址詳情可見：https://sfelections.sfgov.org/official-ballot-drop-stations-san-francisco。在選舉當天（11月3日周二），全市則會有588個投票站開放。

就目前12萬張選票而言，其中絕大部分已經被選務處點算，另外有超過300張票則需要額外審核或者存在問題，遭到選務處「挑戰」（challenged）。選務處也公開了這12萬個投票選民的黨籍數據，其中有8萬3000多人是民主黨籍，2萬8000人是無黨籍，共和黨7000多人。

美國獨立黨（American Independent）、自由黨（Libertarian）、綠黨（Green）、和平自由黨（Peace and Freedom）等較小的黨派的投票人數目前加起來大約是3000人。

今年選民提前投票率高的另一個原因就是疫情。目前合資格的選民都會受到郵寄選票，政界也鼓勵民眾提早投票。

國會議長波洛西（Nancy Pelosi）也已經投票。

波洛西（右）與女兒、外孫女一同現身華埠郵寄選票，特別提到華埠的郵局紀念已故的美國首位華裔郵政局長李泮霖（Lim Poon Lee）。（波洛西推特）

她在上周現身舊金山華埠Stockton街的郵局，郵寄選票。她與女兒Christine、外孫女Bella一起在華埠街頭，將選票放入Clay街和Stockton路口的信箱中。她也特別提到華埠士德頓街的郵局，是紀念已故的美國首位華裔郵政局長李泮霖（Lim Poon Lee）。

波洛西自己的名字也在今年的舊金山選票上，尋求連任舊金山選區的國會眾議員。她的競爭對手是律師Shahid Buttar。