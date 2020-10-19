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加州不像其他州病例激增 專家：人人戴口罩奏效

編譯組／綜合18日電
專家表示，衛生規定有其存在的理由。（美聯社）
專家表示，衛生規定有其存在的理由。（美聯社）

美國新冠疫情持續超過八個月之際，多個州最近病例激增，疑似出現第三波疫情，病例不見激增的加州反成為異數。

過去兩周，美國每日新增病例激增25%，其中一日的單日新增病例更是自7月以來的新高，人口不多的北達科他州的人均單日新增病例目前為每10萬人中有85例，加州僅每10萬人10例，增幅只有2%。

專家分析，到舊金山街頭走一遭就可以得知加州病例未激增的原因。現在，舊金山街頭的行人幾乎人人戴口罩，彼此擦身而過時都會保持適當社交距離，公園內畫有圈圈供民眾小型聚會，路標上貼滿呼籲民眾戴口罩的告示。

柏克萊加大傳染病學家史沃茲柏格（John Swartzberg）說：「如果民眾能保持社交距離並戴口罩，就能明顯減少病例。一個能接受科學並遵循科學的文化，抗疫成效會比較好。」

儘管從傳染病學的角度看，史沃茲柏格的論點正確無誤，但美國各地民眾仍在爭論，經濟和社會是否因公共衛生規定付出太大的代價，即使在加州也有受人尊敬的領導人認為部分限制太過分，例如將學校教育轉變為遠距教學。

專家表示，美國過去一周有20多州的新增病例創下新高，主要在於這些州不斷放寬限制。例如，德州最近允許酒吧和球場重開，佛羅里德州更乾脆解除所有限制。

加州在春季重開經濟後，新冠感染率於6月達最高峰，加州州長紐森（Gavin Newsom）隨即和衛生官員推出一個經濟重啟分級系統，專家表示，這個系統顯然發揮到控制疫情的效果。

美國疾病控制和預防中心（Centers for Disease Control and Prevention）在最近一項研究中表示，公共衛生規定可左右一個州的疫情，例如亞利桑納州。

亞利桑納州一開始和德州採取相同措施，禁止地方管轄區頒布自己的衛生規定，因此在解除居家避疫令之後，病例激增151%，但後來重新進行防範措施，病例便大減75%，目前確診率與加州大致相同。

舊金山加大傳染病學家盧瑟福（George Rutherford）說：「這些衛生規定有其存在的理由，就是為了防止病毒傳播和造成死亡。」

美國其他州第三波疫情來勢洶洶，加州病例則未見激增。（美聯社）
美國其他州第三波疫情來勢洶洶，加州病例則未見激增。（美聯社）

加州 美國 疫情

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