聖他克拉拉縣檢測逾27.4萬人次 疫情得控

聖縣衛生局17日表示，縣衛生系統自疫情以來已累積做過27萬4000人次新冠病毒檢測，圖為縣內大型檢測活動。（記者江碩涵／攝影）

聖他克拉拉縣公共衛生局17日表示，聖縣衛生系統包括聖谷醫療中心及公共衛生局，自疫情以來已累積做過27萬4000人次新冠病毒檢測 ，是其他大型醫院執行數量的兩倍以上。也因為縣府積極推廣檢測、提高檢測的比率與數量，全縣整體檢測人數遠超過州內其他縣，這也是聖縣順利從紅色等級降為橙色等級的關鍵原因。

聖縣衛生官員芬斯特謝柏（Marty Fenstersheib）表示，如果民眾以前曾接受過新冠病毒檢測，現在可以繼續檢測了，尤其是第一線的服務業與勞工，最好每個月都要去固定做檢測，甚至一個月檢測多次都是必要的。

他表示，除了向自己的家庭醫師詢問檢測外，如果沒有保險 ，也可以盡量使用縣府提供的新冠檢測快閃站，快閃站不需保險、不需費用，也不會過問任何與移民身分相關的問題，任何人都可以前往檢測。

聖縣衛生局表示，過去曾要求大型醫院也提供檢測，不過縣衛生局仍在縣內各地持續提供免費的快閃檢測站，方便全民檢測，19日至24日分別在聖荷西、密爾比達、山景城、庫比蒂諾、金寶市、巴洛阿圖和吉爾洛提供快閃檢測。

聖縣各城市的快閃檢測站在開放時間的七天前就能上網預約，如有需求可以直接至網站www.sccfreetest.org查詢各站的時間、地點與預約資訊。

此外，聖縣露天市集同樣有固定的新冠病毒檢測及每周六流感疫苗 免費接種站，時間是20至23日中午12時至下午6時30分、24日上午9時至下午3時，如果周六前往，可同時完成新冠病毒檢測與流感疫苗接種。

聖縣衛生局表示，這些檢測站都是給沒有症狀的人檢測使用，若是有症狀的人，則會被指引開車與其他人分流檢測，避免感染。除了上述縣衛生系統提供的免費檢測站外，凱瑟醫院（Kaiser Permanente）、巴洛阿圖醫學基金會（Palo Alto Medical Foundation）等也提供免費檢測，呼籲民眾可多加利用。