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聖他克拉拉縣檢測逾27.4萬人次 疫情得控

記者江碩涵／聖他克拉拉縣報導
聖縣衛生局17日表示，縣衛生系統自疫情以來已累積做過27萬4000人次新冠病毒檢測，圖為縣內大型檢測活動。（記者江碩涵／攝影）
聖縣衛生局17日表示，縣衛生系統自疫情以來已累積做過27萬4000人次新冠病毒檢測，圖為縣內大型檢測活動。（記者江碩涵／攝影）

聖他克拉拉縣公共衛生局17日表示，聖縣衛生系統包括聖谷醫療中心及公共衛生局，自疫情以來已累積做過27萬4000人次新冠病毒檢測，是其他大型醫院執行數量的兩倍以上。也因為縣府積極推廣檢測、提高檢測的比率與數量，全縣整體檢測人數遠超過州內其他縣，這也是聖縣順利從紅色等級降為橙色等級的關鍵原因。

聖縣衛生官員芬斯特謝柏（Marty Fenstersheib）表示，如果民眾以前曾接受過新冠病毒檢測，現在可以繼續檢測了，尤其是第一線的服務業與勞工，最好每個月都要去固定做檢測，甚至一個月檢測多次都是必要的。

他表示，除了向自己的家庭醫師詢問檢測外，如果沒有保險，也可以盡量使用縣府提供的新冠檢測快閃站，快閃站不需保險、不需費用，也不會過問任何與移民身分相關的問題，任何人都可以前往檢測。

聖縣衛生局表示，過去曾要求大型醫院也提供檢測，不過縣衛生局仍在縣內各地持續提供免費的快閃檢測站，方便全民檢測，19日至24日分別在聖荷西、密爾比達、山景城、庫比蒂諾、金寶市、巴洛阿圖和吉爾洛提供快閃檢測。

聖縣各城市的快閃檢測站在開放時間的七天前就能上網預約，如有需求可以直接至網站www.sccfreetest.org查詢各站的時間、地點與預約資訊。

此外，聖縣露天市集同樣有固定的新冠病毒檢測及每周六流感疫苗免費接種站，時間是20至23日中午12時至下午6時30分、24日上午9時至下午3時，如果周六前往，可同時完成新冠病毒檢測與流感疫苗接種。

聖縣衛生局表示，這些檢測站都是給沒有症狀的人檢測使用，若是有症狀的人，則會被指引開車與其他人分流檢測，避免感染。除了上述縣衛生系統提供的免費檢測站外，凱瑟醫院（Kaiser Permanente）、巴洛阿圖醫學基金會（Palo Alto Medical Foundation）等也提供免費檢測，呼籲民眾可多加利用。

檢測 流感疫苗 保險

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