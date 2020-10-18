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加州人口4000萬 疫苗怎分配 州府向CDC提計畫

編譯組／灣區17日電
疫苗一旦面世，人口4000萬的加州，如果分配疫苗？那些人該先接種？(Getty Images)
疫苗一旦面世，人口4000萬的加州，如果分配疫苗？那些人該先接種？(Getty Images)

新冠疫苗一旦面世，人口4000萬的加州，該如何分配疫苗？那些人先獲接種？那些人要等候？疫苗如何分配涉及龐大和複雜的預備工作。聯邦疾控中心(CDC)規定，本周五(16日)為全美各州呈報分配計畫的限期，據聖荷西信使報報導，州政府已向CDC提出計畫，計畫內容備受關注，但州政府還沒有公布計畫內容，可能要等候CDC的批准。

舊金山加大流行病學家羅特福(Dr. George Rutheriford)說，疫苗分配涉及很多複雜的問題和組織工作，例如因為疫苗不是一下子就有大量供應，可能要等到2021年年中，才有充足供應；因此加州必須決定，那些人可先獲得疫苗，那些人要等候。另外，加州必須安排好疫苗的分配中心，由這些中心將疫苗分配到全州各地。還有，疫苗必須在一定溫度下才能保存，因此在運送時也要特別處理。

基本上，美國目前還沒有疫苗面世，而且四個主要藥廠的疫苗，其中兩個最近因為出現錯誤，已經停止試驗，剩下輝瑞(Pfizer)和莫德納(Moderna) 兩家。這兩家藥廠的疫苗何時才能面世，目前還不知道，最快可能要到今年底，或明年初。

輝瑞的疫苗，要保存在零下94度，而且每次只能運送500至1000劑；莫德納的疫苗，要保存在零下4度。

按照CDC的規定，在11月1日前，全美各州首先要設好疫苗分配中心。另外，CDC基本上規定，疫苗分四階段分配；最先獲得接種的是醫護人員，然後是老人和有慢性疾病的人；然後是「必要行業」的員工、教師、遊民和囚犯；最後才是兒童和年輕人。

為了分配疫苗，加州已獲聯邦2800萬元撥款，等於每名加州居民只獲0.7元，州政府認為，撥款遠遠不夠，因此必須找尋經費。

疫苗 加州 CDC

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