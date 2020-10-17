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舊金山加大：東屋崙10%有抗體 95%感染者為西裔

編譯組／灣區16日電
舊金山加大的研究人員在東屋崙果谷區(Fruitvale)，免費為2000人做檢測，結果發現有10%的人已有新冠抗體(表示曾感染)，另外在確診的人之中，95%都是西裔。(UCSF提供)
舊金山加大的研究人員在東屋崙果谷區(Fruitvale)，免費為2000人做檢測，結果發現有10%的人已有新冠抗體(表示曾感染)，另外在確診的人之中，95%都是西裔。(UCSF提供)

舊金山加大的研究人員在東屋崙的果谷區(Fruitvale)，進行了一次新冠病毒和抗體檢測，結果發現：社區中的10%人體內已有抗體，表示他們曾經感染。另外，在該地區確診感染的人中，95%都是西裔，顯示西裔是最大受害者。

今年4月時，舊金山加大曾在舊金山的米慎區(Mission District) 做過同樣的檢測和研究，結果發現95%的感染者都是西裔，與這次果谷區的發現相同，證實西裔確是疫情的最大受害族群。

果谷區的50%居民都是西裔，而且他們都是說墨西哥瑪雅族的語言，是墨西哥以外最大的瑪雅人社區。因為這個社區居民的確診率是阿拉米達全縣最高，所以舊金山加大選擇了在這裡進行檢測和研究。

檢測在9月26日和27日進行，總共免費為2000人進行了檢測；檢測分為兩部分，一是新冠抗體檢測，二是新冠病毒檢測。

結果在接受病毒檢測的1099人之中，4%的人確診感染，而在這4%的確診者之中，95%都是西裔。接受檢測的1099人中，西裔占了62%。

在接受抗體檢測的859人中，10%的人呈陽性反應，即體內已有抗體，表示他們曾經感染過新冠病毒。體內已有抗體的西裔占了確診者中的12%，而說瑪雅語的西裔則占了27%。

屋崙市長薛麗比16日說，研究結果很令人不安，但是卻不奇怪，因為大家都已知道，不少西裔居民都是「必需行業」的工人，他們必須在疫情期間出外工作，而不能留在家裡避疫，因此感染機會高。

舊金山加大醫學院教授兼這次研究的主任費南迪茲(Dr. Alicia Fernandez)說，這次研究發現，在西裔社區之中，說瑪雅語的人感染率最高；舊金山加大在這方面有必要進行更多檢測和研究，設法提高有關居民的安全。

舊金山加大(UCSF)用作新冠病毒檢測的棉花棒和試劑。(UCSF提供)
舊金山加大(UCSF)用作新冠病毒檢測的棉花棒和試劑。(UCSF提供)

檢測 舊金山 墨西哥

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