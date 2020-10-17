南灣老人院 百多人染疫12人死亡

南灣吉爾洛醫療照護與康復中心已有超過140人感染新冠病毒，有12名中心居民死亡。(圖取自網路)

根據吉爾洛醫療照護與康復中心(Gilroy Healthcare and Rehabilitation Center)聲明，這家老人療養院已有約140人感染新冠病毒。其中，有12名居民死亡，還有另外75位居民檢測 為陽性。這75名老人中，目前有63名已經康復。同時，該機構還有54名員工被檢測為新冠病毒陽性、其中53名已康復。

《舊金山紀事報》報導透露，尚不清楚何時中心居民與工作人員被新冠病毒感染與死亡發生時間。老人院僅報告自新冠疫情 大流行開始迄今，所累積的病例總數，並未特別說明病例何時發生。

聖他克拉拉縣數據顯示，過去28天以來，吉爾洛醫療照護與康復中心有18個確診陽性病例。中心聲明指出，在新冠病毒疫情持續情況下，會持續對老人院居民與所有工作人員進行例行檢測，積極治療與應對可能發生的社區感染，直至有疫苗可用或聯邦疾病防治中心(CDC)提供更多指示。

依據加州 州政府14日公布資料，專業老人療養院已成為全加州新冠病毒感染爆發聚集地。自從疫情大流行開始以來，已有2萬6647名老人院居民被檢測呈陽性、4591人死於新冠病毒。

加州衛生監管單位曾於今年6月、7月、8月，分別對吉爾洛醫療照護與康復中心發出三次警告，指出該機構並沒有提供完整新冠病毒感染調查資料，可能危及居民健康與安全，州府衛生單位需要有完整感染資訊，才能做出相應措施。