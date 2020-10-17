南金山連發大火 黑煙滾滾 居民疏散

倉庫四級大火，黑煙滾滾。（記者李晗 / 攝影）

中半島南舊金山 市在10月16日周五，連發兩場四級大火，其中一處大火更是發生在城中知名的景點Sign Hill的山上，另一個則是倉庫大火，引起黑煙滾滾。多個地區的居民需要疏散。

晚間截稿前，Sign Hill一處大火已經完全澆熄，疏散撤離令也已經解除。但是另一處倉庫大火的撤離令仍然有效。

Sign Hill是南舊金山的一處戶外爬山景點，同時山坡上大大的標誌寫有「SOUTH SAN FRANCISCO THE INDUSTRIAL CITY」（南舊金山，工業城市）的字樣。山上的草木在中午左右起火之後，燒了幾個小時，在下午2時左右受控，隨後附近居民可以陸陸續續回到家中。

3時左右在Sign Hill附近仍然能夠聞到大量的濃煙燒焦的氣味，部分消防員仍然在現場把守。Sign Hill的山坡坡面已經有一半燒黑，但是山坡上的標誌字樣則幾乎沒有受到太多影響。

Sign Hill與其山坡上的標誌字樣是南舊金山城市的地標，開高速路經過中半島或者是路過當地都能夠看到。該標誌是在1920年代時設立，在1996年入選美國 「國家史跡名錄」（National Register of Historic Places）。

然而就在下午3時左右，山上的火被澆熄，在幾哩之外的一個Starlite街的一個倉庫則突然大火，黑煙滾滾，起火位置也在南舊金山市高中附近。據悉消防局在2時45分接報火警，然後前往撲救。在3時左右確認為四級大火。