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全美疫情走向第3高峰 金山反而下跌 灣區確診數減少

編譯組／灣區15日電
疫情緩解也顯現在餐館業。灣區冬天不算很冷，但是餐館要戶外進餐，仍是一大挑戰；但如果不戶外進餐，按照州政府規定，餐館之內只准25%開放。(Getty Images)
疫情緩解也顯現在餐館業。灣區冬天不算很冷，但是餐館要戶外進餐，仍是一大挑戰；但如果不戶外進餐，按照州政府規定，餐館之內只准25%開放。(Getty Images)

全美累計新冠確診人數15日下午突破800萬，死亡人數也增至21.6萬人；紐約時報15日的分析報導說，全美41個州最近兩周的確診人數都在增加，從現在的走勢看，美國的疫情正在走向第3個高峰。但是灣區的情況卻剛好相反，不但灣區九縣的新確診病例和住院人數都在下降，其中尤以舊金山這個大城市下降得特別明顯。

紐時所說的第3個高峰，前兩個分別出現在4月中和7月下旬；4月中的高峰期，單日新增確診達3.2萬人，7月下旬的高峰期單日新增確診達8萬人；紐時說，10月14日，全美單日新增確診已增至5.1萬人，而且還在上升之中，因此目前正向第3個高峰發展。

但是在灣區情況有點不一樣。過去一周，灣區九縣單日新增確診數是自6月底以來最少的，過去一周灣區的死亡數也是自7月中以來最少的。

14日灣區九縣單日新增確診423例，死亡16人，但過去七天的平均，單日新增確診450例和死亡6人。

如以過去兩周計算，灣區的單日新增確診數比之前兩周減少了10%，單日平均住院人數也比之前兩周減少了17%。

如以舊金山計算，疫情的下降幅度更明顯。過去兩周，舊金山的確診率下降至1%以下；住院人數比之前兩周減少了55%，單日平均只27人，這是自4月初以來最低的數字；單日新增確診病例，也比之前兩周減少52%，平均每天只有25人確診。平均每天只有25人確診之數，是全加州相同人口的縣之中最少的。

基本上，灣區人口較多的五個縣(聖他克拉拉、阿拉米達、舊金山、聖馬刁和康曲柯士達)，過去兩周的確診病例和住院人數都持續在減少之中；但是在北灣的兩個縣(蘇拉諾和蘇諾瑪)確診和住院都有所增加。其中蘇拉諾縣，過去兩周的住院人數比之前兩周增加72%，平均每天達31人。

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