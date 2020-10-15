民調準嗎？ 史丹福專家：戰場州、搖擺州才是勝選關鍵

史丹福大學政治經濟學教授暨民調專家布雷迪表示，戰場州、搖擺州才是影響選情最大關鍵。（史丹福大學提供）

大選即將到來，選舉民調 成了不少人討論的話題。2016年大選時，民調與最後選舉結果有相當大的落差，也使得不少人重新關注民調的準確度與重要性。史丹福大學政治經濟學教授暨民調專家布雷迪（David Brady）表示，要追蹤選情不應該只關注全國的民調狀況，戰場州、搖擺州 才是影響選情的最大關鍵。

布雷迪是史丹福名譽教授，同時也是胡佛研究院高級研究員。他定期為無黨派色彩的Real Clear Politics網站提供研究報告，並匯集眾多的聯邦和州的民調數據。

布雷迪表示，民調有幾個重點，第一點就是民調本身就有很大的差異性，不同的機構、單位做一樣的調查，會有不一樣的結果，也因此一定要由無黨無派的機構來做，準確性與完整度會較高。

布雷迪表示，第二點則是民調可能會有偏見，民調的機構本身如果有偏見，很可能會使整個民調左傾或右傾。

第三點則是民調無法預測投票 率，以2016年民調來看，許多支持川普的人就沒有被民調計算到，因此在民調過程中，選民投票率是相當重要的關鍵。

第四點是抽樣過程與抽樣對象的重要性。布雷迪表示，不少民調不準確，主要是被錯誤「加權」，以2016年民調來看，之前不少投民主黨票的教育程度較低的勞工，轉向了共和黨，但這群人在民調中並沒有被加權計算，樣本數也不夠多。

第五點則是抽樣的時間點。布雷迪說，如果在總統辯論後立刻民調，和過了一陣子民調，結果往往也會不同，時間點不同，也很容易出現誤差。

布雷迪說，想想了解選舉的結果以及選舉人將如何投票，與其關注全國性民調，不如關注那些戰場州、搖擺州，因為這些州的傾向將成為選舉投票的最重要關鍵，2016年總統大選就是最好的例子。