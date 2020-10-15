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房地產報告：疫情中 矽谷大量辦公室轉租

編譯組／聖荷西14日電
報告指出，矽谷辦公大樓轉租現象愈來愈普遍。（Getty Images）
報告指出，矽谷辦公大樓轉租現象愈來愈普遍。（Getty Images）

最新調查發現，大型科技公司對辦公大樓的大量需求，在新冠疫情期間幫助穩定了矽谷辦公大樓租賃市場，但是與此同時，經濟持續動盪也導致辦公室轉租情況大增。

商用房地產公司高力國際（Colliers International）公布的第三季報告指出，隨著矽谷整體商用租賃房地產空置率愈來愈高，辦公室租金已開始下跌。數據顯示，矽谷第三季的辦公室空置率為11.6%，高於第二季的10.9%，第三季平均月租每平方呎為5.09元，低於第二季的5.24元。

高力國際聖荷西分公司資深研究經理塔特寇（Lena Tutko）說：「矽谷的商用房地產市場正在適應後新冠時代的經濟。」

高力國際指出，巴洛阿圖是矽谷第三季辦公室租賃交易的主要市場，Guardant Health在Hanover Street租下一棟面積25萬5000平方呎的辦公大樓，是矽谷第三季最大筆的租賃合約。

矽谷第三季有七筆商用租賃物業上市，總出租面積達98萬3300平方呎，其中81.4%是未完工前已與科技公司簽下租約的新辦公空間，包括Roku在北聖荷西簽下兩棟大樓共35萬8400平方呎，Google在山景城Clyde Avenue簽下19萬平方呎，摩根大通（JP Morgan）科技部門在巴洛阿圖簽下11萬9000平方呎，VMWare在巴洛阿圖Coyote Hill Road簽下8萬5400平方呎。

高力國際表示，轉租市場不斷在擴大，矽谷目前約有860萬平方呎的轉租辦公室面積上市，轉租空間目前占南灣空置辦公室面積的24.1%。

儘管矽谷商用房地產市場前景未明，開發商並未停止在當地興建新辦公大樓。報告指出，在第三季末，矽谷正在興建的辦公室面積約有1080萬平方呎。

矽谷 房地產 聖荷西

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