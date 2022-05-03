洛杉磯縣3天增近6千例陽性、13死 防新冠變種

雇主可以通過要求員工檢測、疫苗接種和治療，來提高工作場所的安全性。（本報檔案照）

洛杉磯縣公共衛生局5月2日指出，自4月30日以來，洛縣 新冠病毒( COVID-19) 新增5920例陽性病例，和13例新死亡病例。

洛縣公衛局報告稱，4月30日(周六)新增13例死亡、2728新病例；5月1日(週日)新增1824病例；5月2日新增1368 例病例。病例和死亡人數可能反映週末報告的延遲。

在13例死亡中，六例年齡在50-64歲之間，兩例年齡在65-79歲之間，五例年齡在80歲或以上。13例死亡病中，12 人有潛在的健康問題。迄今為止，洛縣總死亡人數為3萬1970人。

洛縣公衛局報告稱，洛縣迄今共有287萬7960例確診。5月2日的陽性率為1.6%。目前有225名新冠患者住院。截至目前已有超過1186萬2200人獲得檢測 結果，其中22%呈陽性。

隨洛縣新冠病毒傳播增加和新的讓人擔憂的變種出現，洛縣公衛局鼓勵工作場所使用常識來確保員工和客戶的安全。衛生局提醒雇主，對在室內與其他員工，或和公眾有密切接觸的員工，必須向他們免費提供醫用級口罩 和呼吸器（N95、KN95、KF94） ；在仍需佩戴口罩的工作場所，雇主需要為員工免費提供合戴的醫用口罩。雇主還有義務在工作時間內，為任何在工作中接觸新冠的員工提供免費檢測。