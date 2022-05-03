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新一波感染潮？加州染疫一周激增30% 不排除重頒口罩令

編譯組／綜合報導
加州新冠病例激增30%， 若情況繼續惡化，洛杉磯縣不排除重新重頒口罩強制令。（洛杉磯磯縣公衛局）
加州新冠病例激增30%， 若情況繼續惡化，洛杉磯縣不排除重新重頒口罩強制令。（洛杉磯磯縣公衛局）

近幾個月感染人數下降後，大多數地方的口罩令解除後，加州新冠病毒病例在上周驟增近30%，住院人數也有所上升，衛生局官員懷疑加州可能會進入新一波的感染浪潮，若嚴重不排除重頒口罩強制令的可能性。

洛杉磯縣公共衛生局長費若（Barbara Ferrer）表示，如果情況惡化到聯邦疾病防治中心（CDC）把洛縣歸類在警戒級別，洛縣政府可能準備重新頒布室內口罩強制令。

洛杉磯時報統計資料顯示，截至上周，加州每天有近5600新病例，是自3月初以來最高的數字，住院人數增加 7%，至4月30日，全州住院人數已增至1037人。其中146人在重症監護病房，比同期增長13%。

加州新冠病毒評估依照整體預測，到了5月30日國殤日（Memorial Day）時，住院人數可能會再增加65%，而需要重症監護的新冠患者人數比現在可能再翻一倍。

這一波病例增長恰好對應上了各州對新冠病毒限制令的鬆綁，口罩強制令取消，隨即迎面上的是高傳播性新冠 Omicron的新亞變體BA.4和BA.5的崛起。Omicron的新亞變體BA.4和BA.5，比起之前的變種更具傳染率，更能避開人體感染後產生的抗體，包含已經接種過疫苗的群體。

聖馬刁(San Mateo )縣衛生局副局長柯蒂斯·陳(Curtis Chan)表示，他們原本預估這波小幅增長會在大約7月初發生，但現在才5月就已發生，預計之後住院和死亡人數都會上升，但應該不會像去年冬天的Omicron感染潮時那樣糟糕。

柯蒂斯·陳則說，現在正進入疫情大流行的新階段，在這個階段中，我們將遇到這些浪潮、一些小浪和一些更大的波浪，這也影響整個加州，了解每個浪潮和波浪的強度，都是需要努力解決的問題。

加州 口罩 Omicron

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