新冠疫苗問世10個月 2萬加州人免死

在新冠肺炎疫苗問世後十個月內，加州估計防止150萬人感染，近7萬3000人住院，近2萬人死亡。(洛縣公衛局網頁)

2020年12月首度問世的新冠肺炎疫苗 ，在這場全球肆虐的疫情中扮演怎樣角色？儘管在「疫苗時代」下的生活，民眾仍需面對不平等、突破性感染、政治介入的權力鬥燈，但若沒有疫苗，這場疫情會變得如何？

舊金山加大研究人員與加州 公共衛生局（California Department of Public Health）22日發表於「美國醫學會期刊」(JAMA Network Open）研究顯示，在新冠肺炎疫苗問世後十個月內，加州估計防止150萬人感染，近7萬3000人住院，近2萬人死亡。

研究稱，此依據是這十個月內報告的感染數量，比沒有疫苗情況下所預估感染人數低72%。

該研究作者，舊金山加大傳染病專家羅納森（Nathan Lo，譯音）說，「我們知道這些疫苗是有效的，但缺乏對這些疫苗對加州產生多大影響的理解。」

他說，疫苗產生的影響是巨大的，「讓人們能去上班、安全與家人團聚，避免造成社會經濟紊亂。」

自2020年1月1日，當時僅少數加州人聽過新冠肺炎，至2021年10月16日，加州報告460萬起染疫人口，超過2700萬12歲及以上居民，至少接種一劑疫苗，幾乎是符合條件人口的80%。

為了解沒有疫苗的加州會是怎麼樣子，研究小組建立統計模型。他們計算2020年11月至2021年10月間，11歲及以下兒童染疫率，然後他們將產染率應用於其他人群。當時該州人口仍有一部分無資格接種疫苗。

第二個模型採用不同方式。研究人員將符合接種疫苗條件的人群分四個年齡組，分析每個年齡組預估感染數、住院數與死亡風險，以及每組通過疫苗接種和先前感染產生的免疫力。

這兩個模型產生驚人的相似結果。第一項顯示，疫苗接種運動前十個月，預防了152萬人感染，7萬2930住院病例和1萬9430人死亡。

第二組模型則推估出疫苗預防140萬人次感染（略少），但預防8萬4330人住院、2萬2620人死亡。

去年，專注於服務欠缺社區醫療保健，非營利組織民福基因（Commonwealth Fund）指出，截至2021年11月30日，美國疫苗接種運動共挽救110萬美國人生命，防止全國1030萬人住院。

在本月早些時候發佈的更新模型中，分析師估計，自紐約護士接種第一劑新冠肺炎疫苗以來，疫苗已預防6600萬例感染，1700例住院和220萬人死亡，節省9000億元醫療費用。

加州研究數據顯示，疫苗的影響相較溫和，但作者表示，他們主要是保守估計。舊金山加大研究數據科學家，該研究主要作者之一譚蘇菲（Sophia Tan，譯音）說，「真實數字肯定高得多，這更證明疫苗接種的重要性。」

模型忽略新冠肺炎造成的二次損失，無法上學或工作天數、疫情導致長期揮之不去的影響、長期患病或住院可能出現財務成本，與無法量化的悲傷等。

根據美國國家科學院刊（National Academy of Science）研究，每名死於新冠肺炎者，會留下大約九名直系親屬。

洛杉磯MLK社區健康護理（MLK Community Healthcare）首席護理官Tanya Osborne-McKenzie指出，該研究還未考慮，當醫院因新冠肺炎患者不堪重負時，無法獲得其他護理、治療的病患。

她說，在疫情初期「日復一日，我們有很多人死去」。當馬丁路德金恩社區醫院（Martin Luther King Jr. Community Hospital）人滿為患，但很多疾病在疫情最嚴重期間卻可能無法獲得治療。