洛BA.2確診升溫 重症、死亡率不增反減

當局仍呼籲，接種疫苗和加強針可以預防重症。（美聯社）

在BA.2亞變種的助推下，洛杉磯縣新冠病例又出現增加趨勢。不過好在重症率和死亡率並未增加，甚至下滑。當局仍呼籲，接種疫苗 和加強針可以預防重症。

從23日至25日三天，洛縣 報告了4690例新增新冠陽性病例、16例死亡病例。截至4月2日的那一周，BA.2子變體占洛縣測序樣本的84%。這一增長也反映在全國，因為根據聯邦疾病防治中心 (CDC)的數據，這種高度傳染性的子變體已占全國93%的病例。

過去七天平均日增病例數，與兩周前報告的960例相比，增加到1553例，上升62%。洛縣七天病例率現已超過每10萬居民100例新病例，再次表明高傳播率。

不過好在迄今為止，病例數增加並未轉化為重症例增加，住院和死亡人數仍然很低，甚至略有下降。過去七天平均每天住院人數為222人，比兩周前減少20%。

死亡人數也略有下降，過去一周日均死亡人數為十，比兩周前減少28%。這部分反映疫苗對BA.2提供持續強大保護。

在截至4月8日的一周中，未接種疫苗的人住院的可能性，是完全接種疫苗的居民三倍，是完全接種加強針的人六倍。在截至4月1日的那一周，未接種疫苗的居民死亡的可能性，是完全接種疫苗居民的16倍。