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醫界研發單劑疫苗 抵抗多種病毒株

編譯組╱綜合報導
專家正在開發可以同時對抗多種病毒株、適用於所有人的新冠疫苗。（Getty Images）
專家正在開發可以同時對抗多種病毒株、適用於所有人的新冠疫苗。（Getty Images）

在兩年多時間裡，連打四劑新冠疫苗，美國社會似乎難以消化這個現實，許多人認為，這個速度快得讓人無法接受。為此，衛生專家正開始為未來規畫一條雖不完美，但較實際的道路。衛生專家的目標是開發一種能同時對抗多種不同病毒株、減少重症和死亡風險、但無法完全避免感染的疫苗。

如果疫苗的設計改變，所有現有的新冠疫苗配方將會被更新，疫苗製造商今後只會提供相同的疫苗給所有人使用，不再為不同的人，同的時間點提供不同的疫苗。專家希望在今年秋季新增病例再次激增前，能達成目標，因此時間非常緊迫。

面對免疫力下降、病毒不斷進化、假期聚會等三重威脅，聯邦食品暨藥物管理局（FDA）醫師馬克斯（Peter Marks）說：「從國家安全的角度來看，我們必須做好因應準備，確保能用我們手中有的疫苗保護人民。」

舊金山加大傳染病學家陳子平（Peter Chin-Hong）說：「沒有人願意每六個月就接種一次疫苗，所以，我們必須改變策略。我認為，如果能改為每年接種一次結合新冠和流感的疫苗，會是較長久可行的辦法。」

隨著每劑新冠疫苗的上市，人們的接種意願都不斷下降。美國民眾第一劑新冠疫苗的接種率為77%，第二劑降為65%，第三劑（第一劑補強針）再降為50%，第四劑（第二劑補強針）現在則剛剛開打。

除了接種意願下降，疫苗的保護力也不斷消退。疫苗在注射後頭兩個月的保護力為91%，四個月後降為78%，接著每況愈下，意味在2021年初接種的第一劑疫苗，現在幾乎已沒剩多少保護力。

此外，政府資助也在減少中。專家預測，聯邦目前的全民免費接種政策不可能永久實施，未來，成本將轉嫁給私人保險公司，這對接種效率造成了壓力。

但與此同時，新冠病毒私毫沒有要消失的跡象。西雅圖佛雷德哈欽森癌症研究中心（Fred Hutchinson Cancer Research Center）病毒學家貝福特（Trevor Bedford）指出，新冠病毒不斷變異，變異速度是流感病毒的2到10倍。

陳子平表示，專家一開始希望三劑新冠疫苗可以提供長期保護，像麻疹、腮腺炎、B型肝炎和其他病毒一樣，但是新冠病毒不同，因為它的變異程度大於其他病毒，這對疫苗計畫帶來極大的挑戰。

除了改變疫苗配方，專家認為應同時開發更多治療新冠的方法，例如口服藥和抗體療法。

疫苗 流感 癌症

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