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新冠流感化 疫苗強制令式微 政界不再續推

編譯組╱綜合報導
最近一波變種病毒對民眾生命的威脅性較低，是政界不再繼續推行強制接種疫苗主因之一。(美聯社)
最近一波變種病毒對民眾生命的威脅性較低，是政界不再繼續推行強制接種疫苗主因之一。(美聯社)

美國各級政府曾積極推動公司員工與學校師生強制接種疫苗政令。現在情況顯然緩和下來，公共場合出示疫苗證明的命令已束之高閣，強制接種疫苗政令也延後推行。顯然新冠感染率下滑整個大環境下，政界態度也隨之改變，不再強制民眾接種疫苗。

政治分析家舒納(Dan Schnur)指出，反對接種疫苗集團聲浪依舊強烈。推行接種疫苗領導在大環境影響下，態度不如過去那麼熱中。加州公共衛生廳上周宣布，加州幼稚園到12年級學生必須接種疫苗規定延緩實施。加州各學區也延後實施先前強制接種疫苗規定。

加州公共衛生官員過去規定，參與室內大型聚會民眾必須出示陰性檢測證明，現在這種規定也不再那麼嚴格。根據新辦法，主辦超過1000人以上的室內聚會單位，「強烈建議」檢查陰性檢測證明。主辦超過1萬人以上聚會活動單位，最好能檢查與會者陰性檢測證明。

代表屋崙地區的民主黨州眾議員維克斯(Buffy Wicks)與去年一樣，提出公司廠商需強制員工接種疫苗法案AB 1993。可是大勢所趨，她後來臨時取消委員會原訂3月29日的AB 1993法案公聽會議程。維克斯去年提出加州消費者必須出示接種疫苗法案，後來也不了了之。

聖他克拉拉谷交通局委員、聖荷西市議員佩拉雷茲(Raul Peralez)上周抨擊交通局強迫員工接種新冠疫苗提案。提案如獲通過，許多交通局員工將面臨懲罰。佩拉雷茲指出，交通局應當著重於鼓勵員工接種疫苗，無須採取處罰甚至開除員工等方式來強迫員工接種疫苗。

佩拉雷茲參選今年聖荷西市長選舉。一般認為，如聖他克拉拉谷交通局開除數百名拒絕接種疫苗員工，南灣公共交通將面臨嚴重影響。

雖然新冠變種病毒感染力強，對長者、慢性病患、免疫功能低下者仍能形成嚴重傷害，一般而言，最近一波變種病毒對民眾生命的威脅性較低，這也是政界不再繼續推行強制接種疫苗主因之一。

美國新冠感染率與住院率持續降低。愈來愈多民眾接種疫苗結果，目前疫情產生的威脅力不再像以往那麼明顯。根據Axios上周民調，認為新冠疫情仍然非常危險的美國民眾不到一成。四分之三美國民眾認為疫情已遭控制。

舊金山加大傳染病學家甘地醫師(Dr. Monica Gandhi)曾研究新冠疫情對學校產生的衝擊。她說，社區領導與大多數民眾開始認為新冠疫情已成為一種「地方流行病」(endemic)，因此也改採處理流行病方式來處理新冠疫情，不再強調限制隔離政策。

甘地說，現在處理新冠疫情有如處理一般呼吸道病毒方式，鼓勵民眾接種疫苗，提供治療，不再採取強制性政令。目前全美國與歐洲各國均採用這種處理方式。

最近一波變種病毒對民眾生命的威脅性較低，是政界不再繼續推行強制接種疫苗主因之一。...
最近一波變種病毒對民眾生命的威脅性較低，是政界不再繼續推行強制接種疫苗主因之一。(美聯社)

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