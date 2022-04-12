大規模群聚檢測 上海封城感染病例反驟升

上海居民在小區內排隊接受集體檢測。（上海居民提供）

上海自3月28日實行全市兩段式封城 以來，至今已進入第16天，感染病例從最初的1000多例發展到現在，已連續多日每天新增病例高達2萬多。不少人質疑，2600萬上海人都關在家中接受檢測 ，為何感染數據卻直線上升？南加傳染病學專家認為，原因眾多，其中超大規模的人群聚集檢測，是造成交叉感染的重要原因之一。

洛杉磯加州大學（UCLA）公共衛生學院流行病學系系主任張作風教授，4月9日在一次線上講座中指出，大規模集體採樣，是導致上海疫情 居高不下的主因。上海剛開始封城時，總感染病例1254例，如今每日新增病例都在2萬以上，漲幅非常大，「為什麼感染病例在封城後反而這麼高，我相信人們在採樣場所感染到病毒的數據很多，同時採樣者本身也可能是傳播途徑。」

美以美醫院傳染疾病控制首席醫師江華表示，自己對上海疫情了解並不多，但從一些網上流傳的視頻和近兩年的疫情判斷來看，感染病例激增的原因至少有三點。第一，為做核酸而大量人群聚集，造成民眾交叉感染；第二，上海如此超大規模的檢測，無法保證測試的質量，造成交叉污染標本；第三，過去兩年多，上海幾乎沒有無症狀或輕症感染病例，加上疫苗有效性問題，造成非常低的群體免疫，一旦傳染性很強的病毒出現，疫情傳播速度非常快。

此外，相關人士指出，上海封城前，大量民眾聚集在各大超市搶購食物等儲備物資，這也是感染數據在封城後直線上升的另外一原因。

張作風認為，上海可採取市民居家自我採樣，避免群聚造成更多交叉感染。目前，上海已開始推廣在家中做抗原檢驗，但基於檢測結果有效性等原因的考慮，民眾在小區內排隊集體檢測的方式依然進行。張作風提醒民眾在參加集體檢測時，應全副武裝，戴好N95口罩，盡可能保護自己的安全，免受感染。

根據BBC消息，截止4月11日，上海累計感染病例總數已超過20萬，其中96%以上為無症狀感染者。