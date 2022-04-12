我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登宣布限槍新規 嚴打幽靈槍

上海防疫的民怨現形記：中國「清零政策」為何總崩潰？

大規模群聚檢測 上海封城感染病例反驟升

本報記者／洛杉磯報導
上海居民在小區內排隊接受集體檢測。（上海居民提供）
上海居民在小區內排隊接受集體檢測。（上海居民提供）

上海自3月28日實行全市兩段式封城以來，至今已進入第16天，感染病例從最初的1000多例發展到現在，已連續多日每天新增病例高達2萬多。不少人質疑，2600萬上海人都關在家中接受檢測，為何感染數據卻直線上升？南加傳染病學專家認為，原因眾多，其中超大規模的人群聚集檢測，是造成交叉感染的重要原因之一。

洛杉磯加州大學（UCLA）公共衛生學院流行病學系系主任張作風教授，4月9日在一次線上講座中指出，大規模集體採樣，是導致上海疫情居高不下的主因。上海剛開始封城時，總感染病例1254例，如今每日新增病例都在2萬以上，漲幅非常大，「為什麼感染病例在封城後反而這麼高，我相信人們在採樣場所感染到病毒的數據很多，同時採樣者本身也可能是傳播途徑。」

美以美醫院傳染疾病控制首席醫師江華表示，自己對上海疫情了解並不多，但從一些網上流傳的視頻和近兩年的疫情判斷來看，感染病例激增的原因至少有三點。第一，為做核酸而大量人群聚集，造成民眾交叉感染；第二，上海如此超大規模的檢測，無法保證測試的質量，造成交叉污染標本；第三，過去兩年多，上海幾乎沒有無症狀或輕症感染病例，加上疫苗有效性問題，造成非常低的群體免疫，一旦傳染性很強的病毒出現，疫情傳播速度非常快。

此外，相關人士指出，上海封城前，大量民眾聚集在各大超市搶購食物等儲備物資，這也是感染數據在封城後直線上升的另外一原因。

張作風認為，上海可採取市民居家自我採樣，避免群聚造成更多交叉感染。目前，上海已開始推廣在家中做抗原檢驗，但基於檢測結果有效性等原因的考慮，民眾在小區內排隊集體檢測的方式依然進行。張作風提醒民眾在參加集體檢測時，應全副武裝，戴好N95口罩，盡可能保護自己的安全，免受感染。

根據BBC消息，截止4月11日，上海累計感染病例總數已超過20萬，其中96%以上為無症狀感染者。

張作風教授認為，大規模的集體採樣是導致上海疫情居高不下的主要原因。（講座截圖）
張作風教授認為，大規模的集體採樣是導致上海疫情居高不下的主要原因。（講座截圖）

檢測 封城 疫情

上一則

競選加州主計長 饒影凡：黨內民調我第一

下一則

腦傷引發失語症 傷害語言不損智力 全美200萬病友

延伸閱讀

上海防疫的民怨現形記：中國「清零政策」為何總崩潰？

上海防疫的民怨現形記：中國「清零政策」為何總崩潰？
上海新增確診減少2700例 專家：未來10天清零有望

上海新增確診減少2700例 專家：未來10天清零有望
上海封城面臨斷糧危機 彭于晏住378萬美元豪宅曝食材

上海封城面臨斷糧危機 彭于晏住378萬美元豪宅曝食材
上海害中國港口塞爆 鄰近港口也遭殃

上海害中國港口塞爆 鄰近港口也遭殃
上海抗疫遭質疑 趙立堅：沒有一場疫情不會過去

上海抗疫遭質疑 趙立堅：沒有一場疫情不會過去
等不到核酸報告無法就醫 財經名人郎咸平母親上海過世

等不到核酸報告無法就醫 財經名人郎咸平母親上海過世

熱門新聞

加州房價增長快。（本報檔案照）

過去22年全美13城房價翻三倍 排名前六都在加州

2022-04-05 15:47
南加爾灣發生疑似先謀殺後自殺案 ，3人死亡。 （本報檔案照）

南加最適宜居住城驚爆血案 一家三口慘死

2022-04-06 16:36
去年因被給予毒品，並被送往不同的洛杉磯醫院的Christy Giles（右）和Hilda Marcela Cabrales-Arzola，死因4日公佈，警方已將她們的死亡定調為凶殺案。（ABC7圖片）

南加2貌美女性原被認為藥物過量致死 現被定調為謀殺

2022-04-04 20:48
盜竊團夥來自智利，在線申請赴美簽證，飛往洛杉磯國際機場後尋找目標行竊。（KTLA5）

南加屋主回家遇小偷手捧珠寶 正面反擊打傷跨國竊賊

2022-04-05 15:04
一些上海的小區開始出現以物易物。（讀者提供）

無糧與家鴿爭食 美華女和上海爸對話叫人哭

2022-04-08 19:55
雖然人員眾多，但活動井然有序，前來領取的大部分都是華裔。（記者邵敏／攝影）

物價漲 近千華人開車排隊領免費物資

2022-04-04 02:20

超人氣

更多 >
上海夫婦持陰性報告 被押進方艙 警：說你陽性你就是

上海夫婦持陰性報告 被押進方艙 警：說你陽性你就是
等不到核酸報告無法就醫 財經名人郎咸平母親上海過世

等不到核酸報告無法就醫 財經名人郎咸平母親上海過世
房貸利率走高 失去套現良機？ 屋主急著求售

房貸利率走高 失去套現良機？ 屋主急著求售
房貸利率逾5% 買家嚇跑 降價求售賣家增多

房貸利率逾5% 買家嚇跑 降價求售賣家增多
眾院議長波洛西推特報平安 將解隔離 亞洲行備受關注

眾院議長波洛西推特報平安 將解隔離 亞洲行備受關注