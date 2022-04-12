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上海防疫的民怨現形記：中國「清零政策」為何總崩潰？

方艙醫院容易交叉感染 恐出現新變異病毒

本報記者／洛杉磯報導
4月8日，工作人員在國家會展中心的上海方艙醫院進行消殺處理。 （新華社）
4月8日，工作人員在國家會展中心的上海方艙醫院進行消殺處理。 （新華社）

上海疫情居高不下，目前眾多無症狀患者被隔離在方艙醫院。南加流行病學專家日前表示擔憂，這麼多病人住在方艙醫院，容易造成交叉感染，出現新變異病毒的可能性很大。

洛杉磯加州大學（UCLA）公共衛生學院流行病學系系主任張作風教授，日前在一次講座中指出，上海眾多無症狀、輕症病人住在方艙醫院，「方艙需要具備各種醫療保障，面臨的挑戰很大。隔離患者情況不一，容易造成不同病人之間的交叉感染，產生新變異病毒的可能性很大。」

張作風表示了擔憂，他說，「方艙將變成一個病毒雜交場所，這對將來究竟會造成什麼影響，是值得深思的問題。」針對上海目前可容納20萬人的方艙醫院，張作風覺得遠遠不夠，「接下來還會出現更多感染者，如果不採取居家隔離，方艙就要繼續擴大規模。」

3月底張作風就發表自己的觀點，考慮到Omicron的強傳染性，以及上海是一個人口集中的大都市，他建議對密切接觸者和輕型病人，以居家隔離取代集中隔離。 4月9日，張作風再次強調這個建議，「我堅決主張，感染者如果不是病重，且有條件的話，應該居家隔離。一家人隔離在家互相照顧，比去方艙要好很多。」

針對張作風的觀點，浙江大學生命科學研究院教授王立銘認為，上海目前並不具備支持居家隔離的整套系統，原因有三。第一，相比集中隔離，居家隔離會帶來部分額外的疫情傳播風險，在方艙收治能力足夠的前提下，沒有必要轉向居家隔離；第二，在國內居住條件下，幾乎不可能讓感染者單獨居家隔離，家庭內傳播風險會大大提升，特別是考慮到家庭內部往往有老年成員，健康風險不容小視；第三，居家隔離並不能單純把感染者關在家裡，需要一整套系統與之配合，居家隔離者如出現病情惡化，要有現成渠道第一時間上報和及時收治。此外，居家隔離者，要有專人負責生活物資和藥物配送。

上海疫情接下來走向如何，牽動著眾人的心。最新消息稱上海解封有望，根據初步篩查結果和風險研判情況，上海各區劃定封控區、管控區、防範區三個不同區域，近14天內無陽性感染報告的居住小區居民，可相對解封，在一定範圍內進行適當外出活動。

張作風認為，方艙患者情況不一，易造成病人交叉感染，產生新變異病毒的可能性很大。（...
張作風認為，方艙患者情況不一，易造成病人交叉感染，產生新變異病毒的可能性很大。（講座截圖）

疫情 加州大學 南加

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