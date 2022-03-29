洛縣BA.2變種確診率 較前一周倍增

洛縣公衛局局長費若。（本報檔案照）

與美國其他地區一樣，洛杉磯縣新冠確診BA.2亞變種病例的占比一直在增加中。洛杉磯縣公共衛生局上周報告稱，在2月27日至3月5日期間，洛縣 BA.2亞變種占比14.7%，這比前一周的6.4%增加一倍多。

洛縣27日有751名新增病例，28日降為453人，住院人數則從341人減至329人。

洛縣公衛局局長費若表示，BA.2亞變種占比增加意味著該地區，需要為不久的將來可能出現更多病例，做好準備。

費若警告，儘管大多數的疫情 數據已經在持續改善，但洛縣還是能看見大量傳播。而隨著更具傳染性的BA.2 傳播速度越來越快，每個人尤其是那些處於高風險，或與高風險的人一起生活的人，都應該戴上高質量口罩 並接種疫苗和加強針。

衛生官員也表示，雖然洛縣的發病率低於其他城市，但疫情趨勢與之前出現，並迅速蔓延到整個地區的變種還是非常相似。雖然洛縣最近幾周對疫情管理放寬，但衛生局仍強烈建議居民在公共場合與他人接觸時戴上口罩。

然而BA.2亞變種是否將因各地近來放寬對口罩和出示疫苗證明的限制，而推動另一次大幅增長，目前還不清楚。

對此，美國首席防疫專家佛奇（Anthony Fauci）表示，如果未來幾周美國的病例開始攀升，他不會感到驚訝。但他預計不會出現另一次大幅上漲，除非發生一些巨大變化，那有可能人數就會出現大幅激增，因為BA.2亞變種的嚴重程度，以及對住院和死亡率的影響還有待觀察。