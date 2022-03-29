洛縣僅3成兒童打疫苗 亞裔至少1劑表現佳

洛縣僅有30%的五至11歲兒童完全接種疫苗。 (洛縣公衛局網頁)

儘管新冠肺炎疫苗 數月前已可用於兒童，但在洛縣 截至3月中旬，僅30%的5至11歲兒童完全接種疫苗，青少年與成年人此一比例則接近八成，差別巨大，而不同地區、族裔接種率也大不相同，部分富裕地區兒童接種率較高，亞裔兒童至少接種一劑的比例，也較其他族裔高。

洛杉磯時報報導，父母不願替孩童接種疫苗的原因，可能因大多數孩童不會因新冠肺炎病毒住院，不少父母則對疫苗有所疑慮。美國疾病控制及預防中心（CDC）仍持續建議所有五歲以上者接種疫苗，不少專家認為，新冠肺炎已知的染疫風險，如可能對大腦或心臟產生長期影響等，遠超過心肌炎或疫苗不良反應可能的風險。

該縣許多貧困地區，如南門市和林伍德市等地區兒童疫苗接種率，低於洛縣水平。但比佛利山等富裕地區，大多數兒童也未接種疫苗。

各族裔間接種率差異也不小。截至3月中數據，洛縣59%五至11歲亞裔兒童至少接種一劑疫苗，白人兒童41%，西裔22%，非裔約21%。

凱薩家庭基金會2月分在全國進行的調查中，超過三分之一父母表示「絕對不會」讓五至11歲孩子接種疫苗，有些人表示「拭目以待」，或只有需要時才替孩子打針。

在洛縣曼哈頓灘，Erica Meyrich-Pinciss決定不給其6歲兒子打疫苗，兒子患有一種影響細胞生長的罕見遺傳疾病，「他們不能讓我兒子這樣的人參與疫苗測試。」

不少父母對疫苗效果也有焦慮。Marie Elena Rigo說，當她看到數據後，認為她兩個活力、健康的孩子「並未受到威脅」。她擔心疫苗會給兒子帶來心肌炎風險。

許多父母認為「如果只是感冒，我寧可不冒險給孩子接種疫苗」。

但洛杉磯凱薩醫療中心兒科助理主任韓保羅（Paul Han，譯音）說，「我看見未接種疫苗的孩子需掛氧氣維生，使用呼吸機，或死亡。」

根據美國兒科學會數據，0.1%至1.5%染疫兒童會住院，0.01%死亡。

韓保羅說，疫苗在保護孩子免受嚴重疾病入院是安全的，「即使感染最初是輕微的，也可能導致多系統炎症等後果。」

史丹佛大學傳染病流行病學家Yvonne Maldonado說，數百萬接種過疫苗的兒童中，五至11歲心肌炎發病率低於百萬分之一。

認知科學家Carmel Levita說，她得出的結論是「疫苗對此階段孩子來說幾乎零風險」，但即使是輕微的染疫，也可能對心臟或大腦產生長期影響。她替她的孩子接種疫苗，「我不希望他們比我早十年出現失智症跡象。」

事實上，洛縣包括派洛斯福德斯等濱海地區，至少95%五至11歲兒童完全接種疫苗，聖瑪利諾和南巴沙迪那地區，至3月中，此比例也約九成。

孩子就讀聖瑪利諾學區的Sandra Chen Lau說，擔任肺科醫師的嫂子建議讓孩子接種疫苗。住在巴沙迪那，擔任電影學院高管的Lau說，讓孩子回到學校很重要，且若要讓他們與祖父母在一起，就需接種疫苗。