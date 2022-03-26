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監測城市污水 追蹤疫情新利器

編譯組／綜合報導
莫德斯托公共事業營運商任職的格林，抽取廢水污泥進行分析，尋找導致新冠肺炎的病毒SARS-CoV-2。（Anna Maria Barry-Jester/KHN）
莫德斯托公共事業營運商任職的格林，抽取廢水污泥進行分析，尋找導致新冠肺炎的病毒SARS-CoV-2。（Anna Maria Barry-Jester/KHN）

新冠肺炎疫情爆發兩年多以來，因供應鏈短缺和各地方政府因應措施有巨大差距，檢測能量短缺，一直是疫情期間的長期問題。相比之下，利用監測城市污水中新冠肺炎病毒，常能準確追蹤特定地區染疫情況。

目前全美學者、企業、公共衛生部門和污水處理廠，正致力開發新的公共衛生工具，且用途不僅是監測新冠肺炎。當前疫情的規模和範圍，使該技術跨越學術研究，更廣泛的用於公眾，成了社區追蹤疫情增加和是否出現變種病毒的關鍵工具。

凱薩健康新聞（KHN）報導，任職於聖荷昆谷（San Joaquin Valley）一個25萬人口的城市莫德斯托（Modesto）公用事業營運商，格林（Patrick Green）的工作是幫助保持該市下水道暢通，將廢水處理到可接受的安全水平。近幾個月以來，他和同事的工作中增加監測新冠肺炎。

在莫德斯托下水道匯合處的處理廠，較大的物品，如濕紙巾和汽車零件先會過濾出，剩下部分被引入一個巨大桶中，固體沉澱於底部。研究人員從三呎深的黑色污泥中抽取樣本，偵測是否含新冠肺炎病毒。

事實證明，污水監測非常有用，許多研究人員和公共衛生官員認為，它應成為追蹤傳染病的標準做法之一。然而，這種方式可用於哪些社區，取決於國家是否有能力擴大這種方法。

就像許多其他公共衛生工具一樣，污水檢測最初是在大城市和大學城展開，並獲得研究計畫、設備和資金。

麥賽德加大（UC Merced）工程學教授諾頓（Colleen Naughton）認為，應該在服務不足的地方注入更多資源，因為這些地方疫情負擔較重。莫德斯托公用事業總監黃威廉（William Wong，譯音）負責監督供水和污水處理業務。疫情初期，他就想監測城市污水中的病毒。他說，「糞便安全處理是公共衛生和現代社會的基石」。

相比之下，污水監測是一項有效且預算相對較低的方式。約八成的美國人，將糞便排入下水道系統。全國數十個研究表明，該方法可用於準確追蹤新冠肺炎疫情趨勢，且由於人們在出現症狀前，就可能將病毒從糞便中排出，社區感染率升降，也可能會在檢測的污泥中顯現。

在Omicron變種病毒導致疫情激增期間，加州、科羅拉多、紐約和德州均通過污水監測發現該變種病毒。透過污水監測能知道，病例下降是真實的，而非檢測率下降的反應。

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