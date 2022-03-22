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BA.2變種快速傳播 加州確診數持續下降

【洛杉磯訊】
Omicron變體病毒病例呈增長。（美聯社）
Omicron變體病毒病例呈增長。（美聯社）

由於Omicron的變體BA.2病毒來襲，加州今年春天可能會再出現一波疫情，儘管加州迄今為止的病例數並不多。洛縣20日出現565例新增病例，21日則有370例，兩天共有29例因新冠死亡病例。

世衛組織記錄了自1月下旬以來，全球冠狀病毒病例首次每周增加，與前一周相比增加8%。隨著非洲、亞洲和歐洲部分地區的感染病例增加，如果加州今春的新病例再次攀升，將毫不令人意外。

好在到目前為止，加州和洛杉磯縣的冠狀病毒病例仍在下降。但當局仍在密切關注變體BA.2，其傳染性比Omicron變體還要高30%到60%。據聯邦疾病防治中心數據，在全美BA.2估計占3月6日至12日期間檢測的變體的23%。而在之前一周，該變體只占14%。目前BA.2最常見於東北部，占所有病例的近40%，在西海岸約占25%。

在洛杉磯縣，BA.2占2月20日至2月26日期間分析的冠狀病毒樣本的6.4%，這是可獲得的最新數據，而據公衛局長費若的說法，一周前比例為5%。在北加州人口最多的聖塔克拉拉縣（Santa Clara County），在Palo Alto地區發現的大多數Omicron病例都屬BA.2，但在南邊的Gilroy又不太普遍。

「有趣的是它並沒有提高整體病例水平，這給了我希望。我不知道為什麼，但事實上就是沒有」，聖塔克拉拉縣的公衛局長表示，「但我們正非常仔細觀察變化。」

費若表示，BA.2仍有可能成為疫情主力。不過BA.2可能不完全是其他國家疫情劇增的唯一原因，包括多公衛措施已被取消，且隨時間推移，疫苗和加強注射的保護作用已減弱，因此出現跳躍式增長。

加州 疫情 Omicron

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