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治療新冠免費藥物 洛縣分配增加

【洛杉磯訊】
圖為洛杉磯的一家臨時檢測站。 （記者邵敏／攝影）
圖為洛杉磯的一家臨時檢測站。 （記者邵敏／攝影）

2月27日洛杉磯縣共新增2169例新冠陽性病例，28日大減為664例，這兩天還有共67例因新冠導致的死亡病例。

洛縣公共衛生局在28日的疫情簡報中，強調治療新冠的公平分配問題，目前聯邦食品暨藥物管理局（FDA）已授權五種治療方案，用於治療12歲及以上患有嚴重新冠疾病風險較高的個體。洛縣希望確保在全縣內都可獲得治療信息和獲取途徑，特別是在感染新冠風險較高的社區。

洛縣公衛局表示，目前有幾種免費治療方案可供選擇。25日這一周，洛縣共收到3880劑輝瑞公司的口服藥物Paxlovid，將其分發給供應商、藥房和診所；比前一周的分配增加38%。自FDA首次批准該藥物用於治療新冠高危患者以來，洛縣共分配了1萬4740劑Paxlovid。

同一周，洛縣還收到了4392劑默克公司的口服藥物Molnupiravir，比前一周發送的量增加了110%。自獲FDA批准以來，洛縣已分配超過3萬6700劑藥物，這些劑量已分發給縣供應商、藥房和診所。洛縣還分配了336劑Evusheld；比前一周的分配增加了367%。

自去年12月首次上市以來，這三種藥物已在洛縣分發超過6萬劑。想要獲得這些藥物或對哪種治療適合他們有疑問的居民，應聯繫他們的醫療服務提供者，或每天早8時至晚8時30分撥打新冠信息熱線：833-540-0473，獲得免費多語言服務。

洛縣 FDA 疫情

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