洛縣住院人數續降 仍屬CDC「高危」區

洛縣住院人數持續下降，但仍處於CDC標準下的「高危」地區。（記者李雪／攝影）

洛杉磯縣26日新增46例新冠肺炎死亡病例，新增2275確診病例，但住院人數持續下降。

根據加州政府的數字，洛縣 26日住院人數為1071人，比25日的1105人有所下降。26日的住院病人中，有220人為ICU病人，比前一天的230人亦有所下降。

在兩年的疫情中，洛縣單日住院人數最高時有8098人，最低時為213人。今年1月，Omicron變種病毒在社區的傳播，單日住院人數曾高達4800人，之後便持續下降。

根據洛縣衛生局，洛縣確診率也在持續下降。洛縣26日平均確診率為1.4%，前一天該數字為1.6%，一周前該數字為2%。

鑑於新冠疫情的好轉，洛杉磯縣的室內口罩 令於25日取消，完全接種疫苗 者在室內可不戴口罩。不過就在幾小時後，CDC發布公告稱美國部分縣可以取消室內口罩令，不過名單中並沒有洛杉磯縣。

CDC公布的最新疫情指導中，將統計重點從每日新增確診轉為住院病人數。這主要是因為隨著接種新冠疫苗的民眾越來越多，很多民眾即使染疫，也不必住院就可康復，醫療系統不堪重負狀況也大為改善。

然而在CDC新的指標下，洛杉磯縣仍屬於「高危」（high）地區，意味著CDC建議洛縣保留室內口罩令。洛縣曾表示如果能降至「中等」（medium）地區將會完全取消口罩令。「中等」意味著每10萬居民確診人數在50人以下，洛縣衛生局局長費若預測，將在3月16日達到「中等」地區程度。

根據目前洛杉磯縣鬆綁的室內口罩令，只有完整接種疫苗的民眾在室內才可摘除口罩，雖然事實證明接種疫苗的民眾也可能傳播病毒，而未接種疫苗的民眾，即使有新冠檢測陰性證明，也不得摘下口罩。根據本報記者的報導，新的室內口罩鬆綁令下，「華人區的商場內大部分顧客還是自願配戴口罩，店員們表示，重視防疫的民眾還是會自覺戴口罩，而不肯戴的人們早就不戴口罩逛商場了，其實變化不大，總體比上一次洛縣取消口罩令的時候更謹慎。」

洛杉磯縣26日有累積確診病例279萬3776人，累積死亡病例3萬650人。洛縣符合接種疫苗資格的人群中，有82%至少接種一針，74%完整接種了疫苗，36%施打了加強針。