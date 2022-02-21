父女3人在家中死亡多日 解剖發現都是染疫亡

南加父女三人死亡，警方表示，死因均與新冠病毒感染有關。（KTLA）

南加州 一家父女三人於2021年12月中被發現在家中死亡多日，後被親屬報警。近日經法醫經由遺體解剖檢查後確認，三人均是因感染新冠病毒死亡。

據KTLA報導，范杜拉縣（Ventura County）法醫處近日確認，87歲的死者拉米瑞茲（Philip Ramirez），及兩個成年女兒Diane Ramirez，58歲，Susan Ramirez，49歲，均因感染新冠肺炎 死亡，三人也均有基礎疾病。三名死者的親屬因多日未能收到音訊，且其中Diane的雇主要求警方查證，警方於2021年12月16日發現三人已經死亡。

警方起初懷疑是否有其它兇手，但未發現有破壞門窗闖入，或死者生前遭重擊受傷跡象。

范杜拉縣警局辦公室發言人Wendell Campbell表示，這個案件很特別且罕見，有人懷疑是謀殺或自殺案，但都沒有事實根據。

考慮到對三人死亡原因無法確定，警方對死者生前居住的兩層獨立屋作了詳細檢查，比如氧氣指標、一氧化碳、氮氣、瓦斯濃度水平等，均排除了氣體洩漏。公用設施公司還對電氣及家用供暖系統作了測試，也沒有發現任何異樣。

者生前最後一次被人看到是在2021年12月11日，當時一名親屬對他人敘說，父女三人有發燒、咳嗽及其它流感症狀。而三人生前均有各自的房間，至少其中一人經新冠（COVID-19）檢測呈陽性。

法醫處證實儘管兩女兒生前有肥胖症，而且父親有高血壓 、心血管疾病，以及慢性腎病等多種基礎病，但他們都是死於新冠肺炎病毒感染。