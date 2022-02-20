洛杉磯聯合學區 22日取消戶外口罩令

洛杉磯 時報報導，洛杉磯聯合學區 （LAUSD）總監卡凡赫（Alberto Carvalho）18日宣布，學區學生將於下周22日起，取消戶外口罩 令。這是十個月前恢復面對面線下教學以來的第一次。

他在社交媒體上發布聲明指出，「根據公共衛生局及我們醫療主任和健康合作夥伴指引，學區所有人屆時都可選擇在戶外是否戴口罩。」

洛杉磯聯合學區擁有全美最嚴格的防疫規定。在近期Omicron變種病毒導致病例激增前，洛縣各學區K-12年級已取消戶外口罩令，但LAUSD是疫情期間持續採取此項防疫政策的學區之一。

一些希望孩子不用戴口罩的家長，持續批評這個全美第二大學區，因直至16日（周三），學區都遲遲未能宣布取消戶外口罩令。而17日，洛縣公共衛生局長費若（Barbara Ferrer）替這些並未即時放寬防疫政策學區辯護。

她稱，「取消口罩令，在學生不太擁擠的學區是可行的，但某些地區是不大可能的，他們持續進行戶外口罩令，直到感染率持續降低。我們100%支持這些學區的決定。」

卡凡赫面臨著另外的挑戰，意即七人教委會與員工工會，他們支持全面性防疫措施，包括戶外和室內戴口罩，每周對所有教職員和學生進行檢測等。

該學區行政人員工會負責人佩茲（Nery Paiz）17日表示，準備相信卡凡赫的判斷。

領導Local 99 of Service 服務業員工國際工會（Service Employees International Union, SEIU）艾瑞斯（Max Arias）表示，工會發言權很重要。

而政治上活躍的洛杉磯教師聯合組織（United Teachers Los Angeles）拒絕公開發表評論，他們近期專注與學區談判，包括加薪、減少班級規模、減少學生評估要求，消除校園警察等。

學區教委施梅爾森（Scott Schmerelson）是工會堅定盟友，他準備支持學區總監關於戶外口罩令決定。

在北好萊塢Fair Avenue小學，二年級教師莫蘭（Maria Moran）期待著不需戶外戴口罩的時刻。「今年無人得流感，但我寧願不戴口罩，因有時很難聽到學生的聲音。」

在接任洛杉磯聯合學區總監前，卡凡赫擔任邁阿密戴德縣（Miami-Dade）公立學校總監。他來自不同的政治環境。在佛州，州政府官員禁止校園內的口罩令，其他州也開始放寬這些規定。

而在加州，在本月28日前，室內口罩令依舊有效。根據當地健康狀況評估，洛縣可能延長該要求。

費若17日估計，若疫情按照目前預估情況走，該縣可望於3月下旬全面取消室內口罩令。