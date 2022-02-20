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洛縣確診、住院人數續降 維持室內口罩令

記者王若然／綜合報導
洛縣新冠住院人數明顯下降。（美聯社）
洛縣新冠住院人數明顯下降。（美聯社）

洛杉磯縣每日確診人數持續下降，近期住院人數也有明顯減少。19日住院人數1502，與上月中旬的4800人相比差很大。

據洛杉磯縣公共衛生局，洛杉磯縣19日有1502名新冠病人，比18日少了114人。19日有305名ICU病人，比前一天的342有所減少。

洛杉磯縣19日新增確診病例3221人，新增死亡病例85人。目前洛縣累積確診病例數為278萬323人，累積死亡病例數為3萬300人。

洛縣19日病毒檢測平均陽性率為2.1%，18日該數字為2.4%，上周日（13日）為3.3%。

近期疫情放緩，洛杉磯縣取消了室外大型活動和學校室外區域、托兒所（child-care centers）的口罩令，即在這些場所和地點不用再戴口罩。雖然加州政府已經取消了室內口罩令，但洛縣室內口罩令依然生效。

根據洛縣的說法，室內口罩令要在社區傳播率下降至「中等」時，並保持兩周後才會取消。傳播率下降至「中等」，意味著每10萬居民確診人數50人以下。而截至18日，洛縣每10萬居民確診人數為300。

不過洛杉磯縣衛生局局長費若（Barbara Ferrer）本周表示，按照目前下降的趨勢，洛縣將在3月16日，社區傳播率下降至「中等」，意味著洛縣可能在3月30日取消室內口罩令。

截至本周，洛杉磯縣有82%的五歲以上者至少接種了一針疫苗，74%完整接種了疫苗，36%接種了加強針。洛縣共1003萬居民中，78%至少接種了一針疫苗，70%完整接種了疫苗，34%接種了加強針。

洛縣 洛杉磯 口罩

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