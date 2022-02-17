冬季感染高峰結束 洛縣疫歿逾3萬例

洛縣公衛局局長費若提醒群聚觀看超級盃賽球迷，去作病毒檢測。（記者啟鉻╱攝影）

洛杉磯縣因疫情 感染入院患者持續下降，16日開始解除室外戴口罩 限制令。不過，當天洛縣 也報告COVID1-19感染新增死亡102例，使得自疫情開始以來，當地總計感染死亡數升至具有里程碑的逾3萬例。縣公衛局再次提醒民眾，病毒仍在奪人性命。

這個里程碑疫情死亡數據，提醒民眾新冠肺炎病毒仍在持續害人性命，即使現在避疫限制開始放鬆、加州範圍內疫情數據下降，標誌冬季感染高峰結束。

洛縣公共衛生局局長費若在聲明中強調，雖然進入感染病例激增後階段是一個好消息，但並非意味著疫情大流行結束。現在或者傳播率較低，或者未來疫情還有諸多不確定因素，無法預料，就需要完備綜合公共衛生措施，增強防疫和避疫能力。

當日新增感染死亡102例；自洛縣疫情開始以來，總計感染死亡3萬81例。新增感染者3348例，總計當地感染者276萬9372例。當天，滾動平均日病毒檢測陽性率是3%。據州府數據，現在洛縣有感染入院患者1835例，較比前一天1995例再次下降。其中加護病房患者388例，前一天是423例。

16日（周三）已是洛縣連續七天感染入院患者數低於2500例，符合早先費若公布的當地解除室外口罩令的疫情標準，在室外大型活動及學校、孩童看護中心室外活動取消必須戴口罩規定。雖然洛縣取消室外戴口罩令適用學校，但洛杉磯學區並未解除這項命令，將最早在下周會作出改變。

費若也提醒參加超級盃現場觀看比賽的民眾，或其它場合聚集欣賞比賽的球迷們，由於很多人忽視戴口罩規定，希望大家能去檢測，避免病毒進一步傳播。