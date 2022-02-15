加州暫不解除學校口罩令 月底再評估

加州宣布，學校口罩令將再實施兩周，屆時會評估是否有繼續實施的必要。（美聯社）

16日起，加州 已接種新冠疫苗 的民眾，在大部分公共室內場所可以不必再戴口罩 ，但學校除外。加州衛生官員14日宣布，1到12年級的學生和教職員，未來兩周在校內，仍必須繼續佩戴口罩，兩周後，他們會重新評估學校是否有繼續執行口罩令的必要。

加州衛生與福利廳廳長加利（Mark Ghaly）14日表示，他們會根據學生疫苗接種率、社區新增病例率、醫院住院人數等多項因素，在28日重新評估學校口罩令的必要性。加利說，如果未來兩周各項疫情指標繼續改善，學校口罩令最快可以在28日之後數天內解除。

加利表示，他了解學生在某些時候有摘下口罩的需要，但因為許多學生仍未接種疫苗，加上大部分社區的Omicron新增病例率仍然很高，他們不得不繼續保持戒心。

加州目前有將近75%的人口已完全接種疫苗，但五到11歲兒童的接種率僅28%。兒童疫苗接種率各縣差異極大，例如，聖荷昆縣5到11歲兒童的接種率只有17%，但舊金山有51%，阿拉米達縣56%，馬連縣70%。

經常呼籲加州放寬口罩令的舊金山加大傳染病學家甘地（Monica Gandhi）表示，在大部分成年人都可以摘下口罩的同時，要求學校的孩子們繼續戴口罩並非易事，尤其是周日有成千上萬人在洛杉磯舉行的超級盃（Super Bowl）中公然無視法律規定沒有戴口罩。

甘地說：「不過，等兩周後再評估是可以接受的，因為時間不長，而且可以給還未做好準備的家長一個明確的時間表。」