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新冠藥物短缺 政府挨批失職

記者邵敏／洛杉磯報導
醫院面臨嚴重的新冠藥物短缺，目前對病人只能考慮優先治療方式。（Unsplash.com）
醫院面臨嚴重的新冠藥物短缺，目前對病人只能考慮優先治療方式。（Unsplash.com）

雖然目前已研發出包括疫苗在內的各種新冠預防、治療方式，但南加臨床醫師日前指出，儘管可用藥物多且非常有療效，全美各大醫院卻面臨嚴重的藥物短缺問題，目前對病人只能考慮優先治療方式，而造成這種局面的主要原因在於政府失職。

江華認為，當局對抗疫情的工作重點放錯位置，應將更多精力和金錢放在治療手段上。（江...
江華認為，當局對抗疫情的工作重點放錯位置，應將更多精力和金錢放在治療手段上。（江華提供）

美以美醫院傳染疾病控制首席醫師江華2月12日（周六），在南加州復旦大學校友會、上海醫科大學校友會聯合主辦的主題講座中，表示他對本屆政府應對疫情的作為非常失望。

一直工作在疫情一線的江華詳細列舉了新冠的各種治療方式，指出很多藥物非常有療效，如果患者能在發病五天內使用，將能挽救更多人的生命。但目前臨床醫生面臨一個嚴峻的問題，醫院沒有藥源，有效的治療藥物非常短缺 ，「我們現在只能考慮如何使用有限的藥物，給最危險的病人優先治療。」

江華毫不諱言，本屆政府失職造成了目前全美各大醫院藥物短缺的局面。他說，2020年疫情爆發後，當時的政府採取各種應急措施，其中最關鍵的就是大力推動疫苗研發計畫的「神速行動」(Operation Warp Speed)。在這項舉措中，聯邦政府動用資金購買尚在研發初期的莫德納和輝瑞疫苗，當時並不知道疫苗是否臨床有效，或最後能否得到聯邦食品暨藥物管理局（FDA）首肯，但政府決定完全出資購買，解決了藥廠開發新產品最大的後顧之憂，保證疫苗批准上市後即有足夠的供應。

新政府上台後疫情一度改善，當局放鬆警惕，錯誤地以為疫情即將告終，並取消「神速行動」、辭退總管。不想接連出現Delta和Omicron變異株，但政府應對措施仍未改動。去年11月18日聯邦政府同意出資從輝瑞購買1000萬劑的Paxlovid，條件是Paxlovid必須得到FDA批准。這樣使得輝瑞公司無法全力投資生產一個尚未得到批准的產品，直到12月22日FDA批准Paxlovid，但為時已晚，Omicron開始大爆發。目前輝瑞公司的產品估計要到6月才能滿足需求。

江華認為，當局對抗疫情的工作重點放錯位置，「政府把大量精力放在檢測、報告新增感染病例、戴口罩這些問題上，但疫情發展到現在這個程度，病毒無處不在，檢測、戴口罩的意義已經不大，政府應該將精力和金錢放在治療手段上。」醫院藥物短缺的現狀本完全可以避免，江華說，「我們需盡快生產有效的新冠藥物，挽救更多人的生命，但不幸的是，政府沒有把主要精力放在這裡。」

疫情 疫苗 輝瑞

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