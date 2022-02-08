僅半數接種疫苗 南加鄉村染疫暴增 醫院被拖垮

聖伯納汀諾縣勝利谷的沙漠谷醫院（Desert Valley Hospital）急診室外走廊上，擠滿了新冠病患。該地區34萬居民中只有半數打過劑疫苗。（Desert Valley Hospital網頁）

儘管近來加州新冠肺炎 傳播率逐漸下降，由Omicron變種病毒引發的疫情 正緩解中，然而，在南加州鄉村沙漠地區，因完全接種疫苗 居民僅半數，病人繼續在走廊上等待，未打疫苗的染疫者仍不斷湧進來，醫院不堪重負，許多醫護人員因被感染留在家中，人手嚴重不足。該地區不少居民罹患糖尿病與高血壓等慢性病，更增加新冠肺炎重症與死亡風險。

洛杉磯時報報導，位聖伯納汀諾縣於勝利谷（Victorville）的沙漠谷醫院（Desert Valley Hospital）急診室外走廊上，許多新冠肺炎患者癱坐在椅子上，沒有床，也等不到病房，醫護人員在急診室來回奔波，醫療設備推來推去。

根據聖伯納汀諾縣數據，該醫院醫療能量遭受嚴峻考驗最主要原因，是該區僅約半數人口完全接種疫苗，加上本身慢性病問題，過去一週，這家擁有148床位的醫院湧入163名患者，其中約半數染疫。

醫院官員稱，大多數人沒有接種疫苗，24張加護病床和18張急診病床，大部分也用於新冠肺炎感染。

沙漠谷醫院首席醫療官西迪基（Imran Siddiqui）說，人員配置是目前醫院最緊迫問題之一，數十名醫護人員和實驗室技術人員，因被感染而不得不留在家中，導致醫護人員短缺。

西迪基說，疫情激增期間，他在一天內失去多達80名員工，醫護人員筋疲力盡，拒絕接受醫院提供的加班額外工資，為減輕工作量，他試圖通過12小時輪班工作。

「去年是沒有足夠呼吸機，今年是人員短缺問題」，他說。該州已派行動護士（travel nurses）提供協助。31歲來自阿肯色州護士Rebekah Seyler日前來到該醫院。她說，之前接到一名78歲染疫者，沒接種疫苗且有糖尿病史，最終插管並戴上呼吸器。

勝利谷地區由一些小型沙漠社區組成，少數社區發展成更大城鎮，如勝利谷、赫斯皮利亞（Hesperia）、艾波谷市（Apple Valley）和Adelanto等，這些城市共有超過34萬居民，主要由低收入的西裔、非裔和白人家庭組成。

一年多前，該地區遭受秋冬那波疫情重創。西迪基中，此次的疫情激增與上次不同，當時有足夠人力應付大量湧入的患者。

領導該醫院染疫患者工作的首席外科醫師斐舍爾（Peter Fischl），其醫療經驗可追溯至卡特總統在任時，當時他站在愛滋病前線。2020年疫情爆發時，他運用本身豐富的經驗保護自己與員工。

然斐舍爾仍感染新冠肺炎。2020年並無疫苗，這位院內唯一全職外科醫師的缺席，讓醫院人員配置產生問題，不得不依賴外科獨立承包商。所幸經過治療，他於今年1月重返工作崗位，並完全接種疫苗。