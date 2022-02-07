洛縣新冠住院少於3000人 縣委：重新評估避疫令有效性

日前，大批球迷在SoFi體育場觀賽時不遵守避疫令，引起民眾批評。（體育場官網）

據洛杉磯縣公共衛生局提供的資訊，截至6日，全縣新冠肺炎感染住院患者已少於3000例至2841例。與前一天相比減少171例，加護病房重症患者再次下降，減少17例，至599例。

自南加州新冠疫情 開始至今，洛縣總計感染者272萬7159例，共死亡2萬9428人。縣公衛局局長費若謹慎提醒，若要終止冬季激增新冠感染病例，需要民眾繼續遵守避疫措施，減少病毒繼續傳播。

洛縣自2022年1月中旬感染住院患者超過4800例後，數量持續穩定下降。但進入冬季因新增變種病毒Omicron導致死亡率仍維持高位。縣公衛局6日通報當日新增65例感染死亡，新增感染者7017例。官方稱數字或有誤差，與周末疫情報告遲滯有關。

據稍早資訊，5日洛縣新增死亡84例，4日死亡新增85例。七天平均病毒檢測 陽性率持續下降至5%，而5日是5.4%，4日是5.9%，3日是6.4%，可以看到無論住院患者數、死亡數、檢測陽性率，都呈現下降態勢。

費若表示，希望民眾繼續遵守避疫措施，才能終結病毒傳播。這些措施包括，人多聚集時戴好口罩 ，可以有效降低病毒傳播。若在可能情況下，與他人聚會前做測試，尤其是與高危人群（包括未接種疫苗者）在室內，或不總是保持戴口罩的室外人多場合，以及暴露於陽性病例。一旦出現感染症狀或檢測陽性，盡量待在家裡或採取隔離，若至今尚未接種疫苗請盡快施打疫苗及補強針。

費若此番講話主要針對位於英格伍市洛杉磯SoFi體育場（SoFi Stadium），日前大批球迷無視縣府戴口罩命令、忽視避疫措施而發聲。而目前部分民眾也開始質疑，縣府強制戴口罩令是否奏效。

縣政委員巴格（Kathryn Barger）表示，有必要重新評估實施避疫令的有效性。縣政委員會主席Holly Mitchell則認為，現行規定需要保持，直到疫情傳播率達到安全標準。費若於上周四公布了可能放寬口罩禁令的標準，表示在戶外大型集會、學校室外活動及孩童看護中心將放寬禁令，前提是：全縣新冠病毒感染住院患者連續七天少於2500例。