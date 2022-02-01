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洛縣疫情持續趨緩 企業遵守公衛措施

記者王珂／洛杉磯報導
洛縣會不時對企業工作場所的防疫要求進行常規檢查。（記者李雪／攝影）
洛縣會不時對企業工作場所的防疫要求進行常規檢查。（記者李雪／攝影）

洛杉磯縣許多不同的企業主，對衛生官員的命令高度遵守，在疫情期間採取合理措施確保員工和客戶的安全。

洛杉磯縣公共衛生局31日指出，當日新增1萬715例新冠確診病例、40例新死亡，目前有3720人因新冠住院。確診者和住院人數繼續穩定下降。

自1月17日起，洛縣雇主需要為在室內工作，且與他人密切接觸的員工，提供專業的醫用口罩、外科口罩或更高級別的防護用品，如N95或KN95，這些升級後的口罩能更好的阻擋病毒顆粒，為員工和顧客提供額外的保護。

在1月21日至27日期間，公共衛生局進行了1400多次現場檢查，以評估洛杉磯縣各種企業的口罩和疫苗接種合規性。餐廳、酒吧、夜總會、休息室、啤酒廠、食品市場、酒店和食品製造廠的顧客佩戴口罩、員工佩戴升級口罩，或適當時候要求疫苗接種驗證的合規率，接近或超過90%；健身房的顧客和員工戴口罩的合規率約為80%；服裝製造商的員工戴口罩的合規率為74%。

洛縣公衛局長費若（Barbara Ferrer）表示對當地企業的高合規率感到鼓舞。每天有成千上萬的新人被感染，且有變種在傳播，該變種能躲過一些疫苗保護，因此在與他人密切接觸時，戴口罩仍然是一個重要的保護層，尤其是對基本工作人員而言。

她認為，或許在不久之後，傳播率將大大降低，我們將不需要到處戴口罩，但不幸的是現在還沒有達到這一程度。而為了儘快達到，大家都應盡最大努力提供合理的保護措施，以確保自己和周圍人的安全。

公共衛生局提醒居民避免去急診室，除非需要緊急醫療護理，儘量把急診室留給病情嚴重的患者。

華人區居民排隊做核酸檢測 （記者王珂╱攝影）
華人區居民排隊做核酸檢測 （記者王珂╱攝影）

口罩 洛杉磯 疫苗

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