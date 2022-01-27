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洛杉磯縣15月大嬰兒 染新冠病歿

記者王珂／洛杉磯報導
華人區蒙市圖書館附近的疫苗注射點 （記者王珂╱攝影）
華人區蒙市圖書館附近的疫苗注射點 （記者王珂╱攝影）

洛杉磯縣首例確診的COVID-19病例兩周年之際，公共衛生部門26日報告了新增20,866例陽性病例和91例新死亡，包括一個15個月大的嬰兒，這是死於COVID-19年齡最小的居民。這起病例提醒人們，該病毒可能對最脆弱的人群造成毀滅性的後果，包括尚無資格接種疫苗的幼兒。

迄今為止，洛杉磯縣的總死亡人數為28,630人，總共256萬768例COVID-19陽性病例。26日的陽性率為13.6%。目前有4,534名COVID-19患者住院。超過10,947,900人可獲得檢測結果，其中21%的人檢測呈陽性。

為了保護學齡兒童，公共衛生局和洛杉磯縣的學校已經實施了安全措施，從而減少了學生和教職員工中的病例。在截至1月23日的一周內，學校進行了555,879次檢測，確認了40,694次檢測呈陽性，檢測陽性率為7%，比前一周下降了33%。

儘管病例有所下降，但學校爆發的數量有所增加，反映了具有高度傳染性的奧密克戎（Omicron）變體的危險性，在1月16日至22日之間，有11起新的學校疫情爆發。學校為減少傳播而採用的綜合方法，包括校內疫苗診所、檢測和對員工的口罩要求升級，以幫助維持安全的學校環境。學校安排了近190家疫苗診所，提供第一劑、第二劑和第三劑疫苗，公共衛生部門還將在接下來的兩周內向學區額外分發近100萬個家庭測試套件，以促進提高許多學校的回應測試能力。

提醒家長們，COVID-19疫苗是保護他們的孩子免受COVID-19感染的最佳方式，全國已有超過1500萬5歲及以上的兒童安全接種了該疫苗。有關疫苗的更多資訊，家長可以訪問 VaccineLACounty.com 或 VacunateLosAngeles.com。

疫苗 檢測 洛杉磯

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