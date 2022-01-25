Omicron仍強勁 農曆新年聚會宜小心

戴維斯加大健康研究中心教授范大力。（記者楊青／攝影）

包括洛杉磯縣在内加州 大部分地區新冠新增感染，以及過去七天平均感染量雙雙持續下降，病毒和醫學專家表示，加州正在躍過Omicron 感染和傳播峰期，期望本周出現繼續穩定及快速下滑，不過，再次出現變種病毒並非不可能，且目前每日新增感染數依然是兩年來的最高峰，包括即將到來的中國農曆新年的聚會，還是建議多加小心。

洛縣 Omicron23日單日新增過去七天的數字繼續下滑。過去一周，洛縣平均日均感染3萬3799人，比十天前峰尖下降將近4000人。

根據洛縣公共衛生局數字，洛杉磯縣Omicron變種病毒感染在過去兩個月瘋狂看漲，11月30日最低新增只有860人，七天平均848人；12月30日快速上升到日增2萬169人，七天平均1萬2033人；半個月後的1月13日達到日新增4萬4942人，七天平均每天4萬1086人的高峰。但1月13日至今開始出現較穩定下滑趨勢。

戴維斯加大健康研究中心教授范大立（Dr. Dali Fan）表示，最早出現Omicron變種病毒的南非，目前已越過峰期間，美國最先被傳到的紐約及中部地區，目前基本安全過關，從統計數字看，加州正在越過峰期，期望在2月初開始穩定回落到較低感染水平。

不過專家表示，雖然感染數字呈現下降趨勢，但Omicron到底是不是最後一個需要擔心的變種，目前下結論還為之過早。德州農工大學全球病毒研究中心首席病毒學家紐曼（Dr. Ben Neuman）表示，只要病毒發展出現變化並超過人體免疫的範圍，可能就會造成新的變種，只要病毒在生長，就可能發生變異，現在沒有任何證明表明Omicron變種不會再變化。

例如，美國病毒疫情在2021年6月出現明顯下降，讓很多人感覺疫情馬上就結束，因為當時洛杉磯縣最低的日增感染只有203人，七天平均下降到163人，但誰會想到病毒在秋末初冬，以再度變種的方式迅速傳播，紐曼表示，2021年1月1日，洛縣當日新增感染為1萬9980人，七天平均增加感染為1萬6194人，而目前的數字依然是去年同期的兩倍以上。

范大立表示，病毒在複製時並不精確，可能出現變化，可能變化很大而形成變種，也可能自行消亡。一個世紀之前的西班牙流感是因為疫苗的努力，還是因為病毒在過程中逐漸勢微，最後消失，也很難有定論。他表示，現在看到的是Omicron在這期間來了又走，也可能走了又來，病毒發展超出了可以信任的範圍，所以人們得做好兩手準備。尤其現在疫苗的有效性是85%，沒有辦法100%確保安全，加上還有很多人沒有打疫苗，都要小心。