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洛杉磯40歲男染疫亡 遺言「後悔沒打疫苗」

記者邵敏／洛杉磯綜合報導
西好萊塢40歲男子染疫死，臨終後悔沒有接種疫苗。（KTLA5）
西好萊塢40歲男子染疫死，臨終後悔沒有接種疫苗。（KTLA5）

洛杉磯縣西好萊塢市（West Hollywood）一名40歲的男子，近日感染新冠病毒後不幸死亡。男子在臨終遺言中表示，非常後悔沒有及時接種疫苗，如果能再給他一次機會，一定會立即接種疫苗挽救自己的生命。

40歲的西好萊塢市居民Christian Cabrera，聖誕節假期過後不久感染新冠，自上周開始他呼吸困難，被緊急送往當診室搶救。 Cabrera因沒有接種疫苗，病情愈來愈糟糕，雙肺都患有肺炎。

Cabrera的弟弟Jino Cabrera表示，病重期間，哥哥一直囑咐他，「請照顧好我的兒子，他知道自己可能戰勝不了病魔，會死在醫院。」Cabrera有一個3歲的年幼兒子。 1月22日（周六）晚，Jino Cabrera收到哥哥去世的消息，他最擔心的事情最終還是變成了事實。

在出現新冠症狀的幾天內，Cabrera的肺部已嚴重衰弱，最終使他難以開口說話。去世兩天前，他在醫院病床上給弟弟發短信，消息中寫道，「我再也無法呼吸了，真的很遺憾沒有接種疫苗，我在這裡為生命而戰，如果能再給一次機會，我會立即接種，以挽救我的生命。 」

家人在社群平台Instagram上宣布Christian Cabrera去世的消息，並寫道，Christian總能讓人開懷大笑，為很多人的生活帶來歡樂，他在家人和朋友需要時陪伴他們，是個非常有愛心、善良、慷慨的人。家人設立GoFundMe 賬戶幫助支付葬禮費用，他的妻子和三歲兒子倖存。

根據洛杉磯縣衛生部門去年12月30日至今年1月12日的數據，洛縣未接種疫苗者入住ICU的可能性，是完全接種疫苗但未接種加強針者的六倍；未接種疫苗者入住ICU的可能性，是接種疫苗及加強針者的25倍。

Providence Cedars Sinai Tarzana醫療中心ICU醫療主任Thomas Yadegar表示，「如果你正與一個無情的敵人作戰，我認為讓身體盡可能有機會，變得更強壯非常重要，接種疫苗和加強針是最好的方法。」與該地區許多其他醫院一樣，Yadegar所在的醫院看到越來越多的患者進入ICU，Yadegar 說，「我們的醫院、ICU和急診室現在就像戰區，和去年冬天一樣，我們已經被新冠患者淹沒了。」

疫苗 洛杉磯 好萊塢

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